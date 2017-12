Keisha zo Sugababes nerada vyberá modelov do videoklipov

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) - Speváčka britskej skupiny Sugababes Keisha Buchanan nikdy nechce vyberať tanečníkov a hercov do videoklipov skupiny, pretože je vraj veľmi hanblivá a bojí sa strápnenia.

Táto 21-ročná speváčka uviedla, že sa veľmi hanbí oslovovať a vyberať mužov do dráždivých videoklipov skupiny. Keisha vyhlásila, že si dokonca nevie predstaviť, že by si mala do videoklipu vybrať muža, ktorý by sa jej páčil. Ako však priznala, jej kolegyne zo skupiny s tým problém rozhodne nemajú. "Bolo by to trápne a hlúpe, keby som si mala vybrať niekoho, kto sa mi páči, a potom s ním pred kamerami tancovať s množstvom sexi pohybov," povedala speváčka pre denník The Sun.