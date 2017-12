Samostatná výstava sólového kapra Blaža

14. nov 2006 o 12:00 SILVIA PEŤKOVÁ (Autorka je kulturologička)

Výtvarník Cyril Blažo pred jedným zo svojich diel.(Zdroj: FOTO – TRANZIT)

za pravé perly. Iste ho mnohí poznajú z videnia – oblečeného akoby vyskočil zo zaprášeného módneho časopisu z 80. rokov a s neodmysliteľnou igelitkou v ruke ho možno často stretnúť v uliciach Bratislavy. Jeho tvorba sa občas dala vidieť na viacerých domácich a zahraničných výstavách, avšak šanca pozrieť si rozsiahlejšiu monografickú výstavu Blažo­vých prác sa naskytla až teraz – v dielňach bratislavského priestoru Tranzit na Studenej 12. Cyril Blažo (1970) sa začal na súčasnej umeleckej scéne objavovať už počas svojich štúdií na VŠVU v Bratislave (1988-1994). Najskôr tvoril pod hlavičkou voľného zoskupenia „00" (spolu s B. Ondreičkom, S. Dančiakom ml., I. Čekirdom, I. Markom a M. Procházkom), neskôr sa v zmenenej zostave skupina prezentovala pod názvom „BLONDIAK". Blažova tvorba sa vyznačuje úprimnosťou, vtipom a ľahkosťou. Nikdy neskĺza do triviality a snahe po lacnej originalite. Silu výpovede dosahuje jednoduchými prostriedkami: strihá, skladá, lepí, čmará. Vyberie si to, čo sa na vyjadrenie nápadu najlepšie hodí a s punkovou drzosťou často ponechá veci úplne bez zásahu, len ich „zneužije" a prenesie do iného kontextu. Ukážkovým príkladom je prezentovanie čistého hárku papiera ako stropu (Plafón). Výstava zahŕňa prierez autorovej tvorby, siahajúcej od roku 1989 až po súčasnosť. Blažo sa inšpiruje nostalgiou 80. rokov, no záujem má i o aktuálne problémy súčasného sveta: napríklad o slimáka, tvoriaceho súčasť bratislavskej sochy H. Ch. Andersena. Autor mu nastokol na rožky banánové šupky a tým mu dodal (úplne novú) kvalitu (Bez názvu). Taktiež sa zaoberá estetikou konzervovaných paštét, ktoré zobrazuje v kompozícii zátišia (Zátišie). Inštalované diela sú elegantne prešpikované opakujúcim sa motívom pivových fľašiek, autorovi úprimne blízkych. Kto sa teší do Tranzitu na jeho kultové diela Večer (zobrazenie sexuálneho aktu medzi maskotmi českého a slovenského TV Večerníčka) a Obrazáreň (výber z „umeleckých diel", tvoriacich vkusné pozadie pre pornografické scény, stiahnuté z internetu), môže zostať sklamaný. Práce však nebolo možné vystaviť z objektívnych príčin – úspešne sa predali na aukcii a potom sa údajne stratili. Ak chcete vedieť, aký vianočný darček bude najvhodnejší pre starú mamu, alebo ak vás zaujíma, ktoré miesta sú v tele človeka smrteľné, máte čas zistiť to až do 13. januára. Výstava je prístupná od stredy do soboty medzi 15.00 a18.00 h.