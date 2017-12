Big Band Matúša Jakabčica s exkluzívnym hosťom

BRATISLAVA - Džezový gitarista Matúš Jakabčic sa predstaví ako vedúci bigbandu. V bratislavskom divadle Aréna si dnes o 20.00 h pod jeho vedením zahrá aj významný rakúsky saxofonista Harry Sokal. Playlist večera tvoria skladby Matúša Jakabčica a známe dže

14. nov 2006 o 10:00 (tasr)

zové štandardy v jeho aranžmánoch.

Nasledujúci deň po koncerte v Aréne orchester vystúpi na samostatnom koncerte vo veľkej sále ORF vo Viedni, ktorý bude vysielaný do ďalších krajín Európy. Iniciátorom tohto koncertu je redaktor ORF Herbert Uhlir, ktorý vybavil aj účinkovanie slávneho rakúskeho saxofonistu Harryho Sokala.

Tento dlhoročný člen Vienna Art Orchestra je považovaný za jedného z najvýznamnejších saxofonistov v Európe, spolupracoval s plejádou renomovaných svetových džezmenov. Slovenskému publiku je známy z vystúpenia na Bratislavských jazzových dňoch v roku 1997.

Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band tvoria najlepší slovenskí a českí džezmeni s bohatými skúsenosťami z pôsobenia vo veľkých džezových skupinách. Sedemnásťčlenný orchester sa verejnosti po prvýkrát predstavil v roku 2004 na festivale v Přerove. V roku 2005 (ešte pod názvom Československý Big Band Matúša Jakabčica) účinkoval na festivaloch Jazzfest Brno, Jazz Goes To Town (Hradec Králové), Jazz For Sale (Košice), Pet Jazz (Bratislava).