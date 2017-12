Sean Paul v Bratislave

Bratislava privíta ďalšiu hviezdu. Už 13. decembra v Incheba Expo Aréne vystúpi dance-hallový a hip-hopový spevák Sean Paul. Spevák vlastným menom Sean Paul Henriquessa sa narodil 8. januára v roku 1973 v Kingstone. Jeho korene siahajú do Číny, Jamajky, P

14. nov 2006 o 8:40 (hab)

ortugalska a Európy. K hudbe sa dostal v 15 rokoch, keď mu mama kúpila na narodeniny prvý syntetizátor za 30 amerických dolárov.

Jeho matka bola uznávaná maliarka a vďaka nej zdedil lásku k umeniu. Otec bol atlét a Seana priviedol k športu. Napokon zvíťazila hudba, pričom jeho hudobné smerovanie ovplyvnilo niekoľko skvelých muzikantov: Lt. Stitchie, Major Worries a Supercat.

Začal písať vlastné piesne, no nezostal iba pri tom. Stal sa DJ–om a po zoznámení sa s niektorými členmi reggae-popovej formácie Third World sa mu dvere do hudobného biznisu otvorili dokorán.

V súčasnosti je Sean Paul označovaný ako ten, kto dostal dance–hall do všetkých rádií. Vo svete sa už predalo niekoľko miliónov albumov Seana Paula, ktorý má okrem iného na svojom konte tri nominácie a jednu získanú cenu Grammy. Na odovzdávaní cien MOBO v Londýne ho vyznamenali titulom Reggae umelec roka a za skladbu Gimme The Light získal cenu časopisu High Times.

Medzi jeho najznámejšie single patria skladby Like a Glue, Get Busy a Gimme the Light, ktoré sa dlhé mesiace držali na špičke najhranejších skladieb na svete.

Spolupracoval so známymi spevákmi, ako sú CeCile, Beyoncé, De la Soul, Roots­, Busta Rhymes, Jay-Z, Blu Cantrell, The Neptunes a ďalší. Sean Paul v Bratislave vystúpi na jedinom koncerte v rámci strednej Európy.