All Saints chcú, aby sa Spice Girls opäť spojili

14. nov 2006 o 8:14 SITA

BRATISLAVA 14. novembra (SITA) - Britská dievčenská skupina All Saints vyzvala svoje niekdajšie kolegyne zo skupiny Spice Girls, aby sa opäť dali dokopy. Iba tak, by podľa ich slova, mali dôstojnú konkurenciu v hitparádach, ktoré obe skupiny v 90. rokoch minulého storočia ovládali. Obe skupiny až do roku 2001, kedy sa obe rozpadli, súperili o prvé priečky rôznych rebríčkov. Členky All Saints sa tento rok opäť dali dokopy, aby opäť zaútočili na čelo hitparád. Aj preto by chceli, aby im Spice Girls robili konkurenciu. "Teraz je správny čas na to, aby sa Spice Girls opäť spojili. My sme to spravili, takže by mohli aj ony," povedala speváčka Melanie Blatt.