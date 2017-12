Album U2 18 Singles s dvoma novinkami vyjde 20. novembra

14. nov 2006 o 12:50 SITA

BRATISLAVA 14. novembra (SITA) - Skupina U2 vydáva 20. novembra výberový album U218 Singles, ktorý okrem šestnástich známych singlov prinesie aj dve novinky. Spolu s Green Day nahrali skladbu The Saints Are Coming, ktorá vyšla ako singel v minulom týždni. Druhá novinka Window In The Skies, ktorú U2 nahrali s producentom Rickom Rubinom v legendárnom štúdiu Abbey Road, vyjde 1. januára 2007.

Špeciálna webová stránka www.u218.com venovaná výberu navyše fanúšikom ponúka možnosť vypočuť si ukážky všetkých singlov, aj ich alternatívne verzie - live nahrávky alebo remixy ešte pred oficiálnym vydaním albumu.

Album U218 Singles prinesie nasledujúce piesne: Beautiful Day, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Pride (In The Name Of Love), With Or Without You, Vertigo, New Year’s Day, Mysterious Ways, Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of, Where The Streets Have No Name, Sweetest Thing, Sunday Bloody Sunday, One, Desire, Walk On, Elevation, Sometimes You Can’t Make It On Your Own a novinky: The Saints Are Coming a Window In The Skies.