Skupina Blur nahrá v roku 2007 nový album

14. nov 2006 o 17:02 SITA

BRATISLAVA 14. novembra (SITA) - Anglická skupina Blur plánuje v roku 2007 nahrať nový album. Basgitarista Alex James a bubeník David Rowntree to prezradili vo vysielaní rádia BBC 6 Music. Podľa Jamesa by sa mala pôvodná zostava skupiny stretnúť pri nahrávaní "posledného albumu". Kameňom úrazu je však gitarista Graham Coxon, ktorý zo skupiny odišiel v roku 2002, keď mu "oznámili, že jeho služby už viac nie sú potrebné". Odvtedy Coxon mnohokrát vyhlásil, že so zvyškom skupiny už nikdy spolupracovať nebude.

James ale uviedol, že na budúci rok sa to pravdepodobne podarí. "Myslím, že my všetci by sme radi nahrali ešte jeden album. Všetci by sme ho radi nahrali s Grahamom a možno by sme ho mali poprosiť," priznal James. Rowntree však vzápätí definitívne rozptýlil dohady o možnom budúcom turné skupiny. "Väčšina z nás má deti, a keď ste na turné, musíte si vybrať, takže k tomu sa už nevrátime," uzavrel.

Bývalí členovia skupiny Blur sa počas odmlky venovali vlastným projektom. Najaktívnejší je Damon Albarn, ktorý vytvoril virtuálnu formáciu Gorillaz a založil hudobnú formáciu The Good, The Bad and The Queen. Coxon sa venuje svojej sólovej kariére a James spolupracoval napríklad so Stephenom Duffym alebo Keithom Allenom.