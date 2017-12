Bratislavu osviežia iberoamerické filmy

14. nov 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 14. novembra (SITA) - V stredu 22. novembra začnú v bratislavskom kine Tatra Dni iberoamerického filmu. Prehliadka, ktorá potrvá do nedele 26. novembra, divákom predstaví spolu dvanásť snímok, ktoré pochádzajú z Argentíny, Bolívie, Brazílie, Čile, Kolumbie, Kuby, Paraguaja, Peru, Portugalska, Mexika, Španielska či Venezuely. Filmy budú premietať so slovenskými a anglickými titulkami.

Prehliadka odštartuje v stredu 22. novembra o 18:30 projekciou kubánskeho filmu Bailando cha-cha-cha (2004). Film režiséra Manuela Herreru divákov zavedie na Kubu v roku 1952. Matka s troma deťmi sa bez otca snaží udržať rodinu pohromade aj napriek vábivému vplyvu hudobných rytmov, rozdielnych smerovaní životných ciest a túžob. Jedno z detí pokračuje v matkiných hudobných šľapajach a navyše sníva, že sa stane členom legendárneho orchestra, na čele ktorého stojí Enrique Jorrín. O 20:30 je pripravená projekcia argentínskej drámy Valentin (2002) režiséra Alejandra Agrestiho. Hlavným hrdinom je deväťročný chlapec Valentin, ktorý žije so starou mamou. Jeho život sa opiera o dva veľké sny: chce byť kozmonaut a nájsť ženu podobnú vysnívanej matke.

Štvrtok 23. novembra bude najprv patriť brazílskemu filmu Ja, ty, oni (2000). Snímka v réžii Andruchu Waddingtona sa odohráva na severovýchode Brazílie. V jednom dome žije žena so svojimi deťmi a troma mužmi. Nikto z nich však nechce stratiť lásku a dôstojnosť. O 20:30 budú premietať snímku Spoveď Laure (1991) režiséra Jaima Osoria Gómeza. Odohráva sa v Bogote, v roku 1948. Vražda vodcu liberálov a prezidentského kandidáta Jorge E. Gaitána predurčila život krajiny do dnešných dní. Jeho stúpenci vyjdú do ulíc, manifestujú a stoja zoči-voči vojsku. Jozefína a Laura žijú na jednej ulici v domoch oproti sebe – nové podmienky v krajine ich prinútia ukázať svoje pravé tváre.

Čílsku kinematografiu predstaví 24. novembra romantická dráma Marcela Ferrariho Podzemie (2003). Koniec 19. storočia bol v histórii Čile významným, prelomovým a určujúcim obdobím. Príbeh je zasadený do mesta Lota, v ktorom sa každodenný život, zakázané vášne a nočné mory miešajú so snami vizionárov. Ďalší film - Sexuálna závislosť (2003) bolívijského režiséra Rodriga Bellota, sa odohráva paralelne v Bolívii a USA. Hlavnými hrdinami sú adolescenti konfrontovaní so svetom dospelosti. Musia sa vyrovnať s útokmi reklamy na dokonalosť tela, prítomnosťou prostitúcie, homosexuality a pretvárky.

Na sobotu 25. novembra sú pripravené tri projekcie. O 16:00 premietnu nezvyčajnú romantickú komédiu mexického režiséra Nicolása Echevarríu Žiť zabíja (2002), v ktorej je lož najkratšou cestou do srdca ženy. Po nej nasleduje dráma portugalského režiséra Manoela de Oliveiru Čarovné zrkadlo (2001). Dvojica podvodníkov, ktorá práve opustila väznicu, má zálusk na bohatstvo aristokratky Alfredy a chce preto zinscenovať zjavenie Panny Márie. Filmové popoludnie uzavrie Hra na hoboji (1999) Cláudia MacDowella. Do zabudnutého paraguajského mesta v období nemého filmu prichádza hudobník a prebúdza život miestnych obyvateľov z letargie.

Posledné tri filmy prehliadky si budú môcť diváci vychutnať v nedeľu 26. novembra. Venezuelský film režiséra Romána Chalbauda Caracazo, vystrieda o 18:00 Nedosiahnuté blaho (2001) režiséra Augusta Tamaya San Romána. Dni iberoamerického filmu uzavrie dráma španielskeho režiséra Manuela Martína Cuencu. Boľševikova slabosť (2003) sleduje tridsiatnika Pabla, ktorý má všetkého plné zuby. V jeden pondelok v zápche havaruje a namočí sa tak do problémov s políciou a poisťovňou. Aby sa rozptýlil, rozhodne sa majiteľku nabúraného auta prenasledovať. Napriek tomu, že sa nemôže zamilovať, objaví sa niekto, kto celkom zmení jeho život.

