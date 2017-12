Na tom príbehu som sa musel hlasno smiať

Medzi filmami, ktoré sa tento rok dostali do prehliadky Projekt 100, je jeden veľký národný hit. Je to film The Commitments, režisér ALAN PARKER ho nakrútil v roku 1991. Nedávno Íri hlasovali vo veľkej ankete a Commitments zvolili za najlepší národný film

15. nov 2006 o 10:00 MIRO ULMAN (Autor je filmový publicista)

storočia.

Je to príbeh o mladých deckách zo severu Dublinu. Pochádzajú z robotníckej triedy, sú nezamestnané a dostanú nápad. Aby konečne zarobili, založia si soulovú kapelu. Parker film nakrútil podľa knihy Dublinčana Roddyho Doyla z roku 1987.

„Raz za mnou prišli kamaráti Dick Clement a Ian La Frenais. Sú to scenáristi, bývali sme spolu, keď som žil v L. A. A doniesli mi túto knihu. Zamiloval som si ju. Mala len niekoľko stránok, ale pri každej jednej som sa musel nahlas smiať,“ hovorí Alan Parker v rozhovore pre SME.

Keď dočítal, dal sa do práce. Prípravné práce robil v Dubline a jeho meno projektu veľmi pomohlo. Už predtým boli pokusy, aby sa takýto film nakrútil - podľa scenára, ktorý napísal sám Roddy Doyle, ale nikto ho nechcel financovať.

Nový scenár napísali Parkerovi kamaráti Clement a La Frenais. Keď bol hotový, bolo treba spraviť konkurz. Hľadali sa ľudia, ktorí by členov nezvyčajnej kapely zahrali. „Videl som niekoľko tisíc ľudí, najmä v Dubline. Chcel som autentických muzikantov, pre ktorých by bolo ľahšie hrať, ako by bolo pre hercov fingovať, že hrajú na hudobnom nástroji a spievajú. Napríklad Maria Doyle a Glen Hansard už hrali v celkom úspešnej kapele. Bronagh Gallager bol síce herec, ale všetci ostatní mali nejakú skupinu - väčšinou neúspešnú. Pesničky som nacvičil so session band, zloženej z profesionálov. Všetko to boli soulové klasiky,“ hovorí Parker.

Maria, Glen a Bronagh prišli minulý rok na Letnú filmovú školu do Uherského Hradišťa. Tam sme mohli vidieť, že sú to skvelí ľudia.

Okolo filmu boli dohady, či sa v ňom objaví aj autor hudby, soulová legenda Wilson Pickett. Parker o tom neuvažoval: „Vždy sa počítalo len s tým, že bude iba záhadne prítomný. Keď sme film premiérovali v New Yorku, Chicagu a Los Angeles, vždy prišiel na večernú párty a s mladými zaspieval Midnight Hour. To bol pre každého vzrušujúci okamih.“

Zvláštnou postavou je Andrew Strong. Vo filme vyzerá ako Meat Piaf, štylizuje sa do polohy Joea Cockera a má neuveriteľný drive a charizmu. Skvelo napĺňa predstavu o mužovi, čo sa správa ako prasa s hlasom padlého anjela.

Parker o Strongovom osude hovorí: „Mal len pätnásť, keď som ho stretol na skúškach. Jeho otec Rob bol známym spevákom v Írsku, mal teda hudobný back­ground. Jeho hlas bol naozaj výnimočný. Zohnal som mu dobrú zmluvu, mohol v Amerike nahrať sólový album. Lenže, príliš sa podobal na postavu, ktorú hral v našom filme. Nechcel, aby sme sa mu motali do života. Myslím si, že prepásol veľkú príležitosť. Bol mladý a dal si zle poradiť.“

Okolo filmu Commitments sa však krúti ešte iný príbeh iného chlapca. Poznáme ho z obálok albumov U2 Boy a War. Vo filme sa mihne v prvej časti, na skateboarde. Bola to len náhoda alebo je to odkaz na úspech U2, Sinéad O’ Connor či Van Morisona, ktorý bol motiváciou pre mnohých nezamestnaných mladých ľudí?

„Áno, je to tak. Nemyslel som si, že si to ľudia všimnú, ale stalo sa to presne takým drobným detailom, aké majú ľudia radi. Ú­primne, zistil som to až vtedy, keď som s ním nakrúcal a cez prestávku som si s ním dal kávu. Na castingu som to nevedel,“ hovorí Parker.