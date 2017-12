Eva Longoria poprela správy, že s Beyoncé stvárnia lesbický pár

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) - Americká herečka Eva Longoria vyvrátila správy, že si so speváčkou Beyoncé Knowles zahrajú lesbický pár v ženskej obdobe Skrotenej hory (2005), ktorú by mala režírovať ...

15. nov 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) - Americká herečka Eva Longoria vyvrátila správy, že si so speváčkou Beyoncé Knowles zahrajú lesbický pár v ženskej obdobe Skrotenej hory (2005), ktorú by mala režírovať Sofia Coppola. "Zastavte to šialenstvo. Verte mi, že by som rada jedného dňa spolupracovala s Beyoncé. Je veľmi talentovaná. Ale na tomto projekte rozhodne nepracujeme. Je to čistá lož," tvrdí 31-ročná Longoria. Na verejnosti sa len pred niekoľkými dňami objavili správy, ktoré uvádzajú. že Longoria a Knowles si zahrajú spolu lesbický pár v adaptácii románu Tipping the Velvet z pera Sarah Waters. Podľa vyjadrení Longorie dohady vznikli ešte predtým ako sa ich vzájomné cesty vôbec stihli pretnúť. "S Beyoncé som bola pred pár dňami na akcii L´Oreal a čudovali sme sa tomu celému. Hnevá ma, že v médiách kolujú správy, že je to pravda. Alebo to, čo údajne mala povedať Beyoncé, že je na čase nakrútiť ženskú obdobu Skrotenej hory. My sme také nič nepovedali," hovorí hviezda seriálu Zúfalé manželky, ktorá do celého prípadu zatiahla aj svojich právnikov.

Hovorca Beyoncé takisto poprel, že sa speváčka chystá účinkovať v snímke. Tá je momentálne zaneprázdnená nakrúcaním filmu Dreamgirls (2006). Informácie zverejnil portál earthtimes.org