Herec, ktorý dostal Oscara za trest - Clark Gable

15. nov 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) - Herec William Clark Gable, neskôr prezývaný aj Gabe, The King alebo The King of Hollywood sa narodil 1. februára 1901 v Cadize v americkom štáte Ohio. Pôvodne do jeho rodného listu omylom uviedli, že je dievča. Obaja jeho rodičia mali nemeckých predkov a preto aj Gable má nemecké korene. O matku prišiel, keď mal iba sedem mesiacov. Po matkinej smrti ho nechcel otec vychovávať a poslal ho preto k tete a ujovi do Pennsylvánie, kde žil do dvoch rokov. Po čase si po neho otec prišiel a odviezol si ho so sebou do Cadizu. Do školy chodil iba pokiaľ dovŕšil 16. rok života, potom sa zamestnal vo fabrike v meste Akron. Hercom sa rozhodol stať po tom, ako videl hru The Bird of Paradise. Kým sa však z neho stala hviezda svetového formátu, pracoval v spoločnostiach pre obchodovanie s cennými papiermi, ale predával aj kravaty.

Pri prvom krôčiku za slávou mu pomohla manažérka divadla v Portlande Josephine Dillon, ktorá sa neskôr stala jeho manželkou. V polovici decembra 1924 sa zosobášili a presťahovali do Hollywoodu. Skúsená Josephine bola o sedemnásť rokov staršia a presne vedela, čo Clark potrebuje na to, aby sa presadil. Najskôr si herectvo vyskúšal v menších divadelných úlohách, nasledovať mali skúšky pred kamerou. V tých však Gable spočiatku neobstál. Postupne dostal niekoľko ponúk. Ako prvý ho obsadil do svojej drámy White Man (1924) režisér Louis J. Gasnier. Druhú šancu dostal od režiséra Ernsta Lubitscha vo filme Forbidden Paradise (1924). O rok neskôr hral v pätici nových filmov ako napríklad Declassée či North Star a The Pacemakers. V apríli 1930 sa pár rozviedol. V tom istom roku mu ponúkol zmluvu Irving Thalberg zo spoločnosti MGM a Joan Crawford si ho vyžiadala ako spoluherca do filmu Dance, Fools, Dance (1931). V tom istom roku účinkoval aj po boku Normy Shearer vo filme A Free Soul (1931). Práve v pamätnom roku 1931 hral až v neuveriteľných 13 filmoch. V roku 1931 sa navyše zosobášil s Mariou Langham, ktorá bola od neho staršia o 15 rokov.

Hviezda sa z neho zrodila vďaka romantickej dráme Red Dust z roku 1932, kde účinkoval s Jean Harlow. Clark Gable sa okamžite zviditeľnil a stal sa číslom jeden spoločnosti MGM. Vtedy došlo medzi spoločnosťou a hercom k sporu, ktorý sa skončil dohodou o "zapožičaní" herca spoločnosti Columbia Pictures (CP), čím ho chceli potrestať. Zástupcovia CP ho razom obsadili do filmu Franku Capru Stalo sa jednej noci z roku 1934. Práve vďaka tomuto filmu si už čoskoro siahol na Oscara. Ešte rok predtým však podstúpil operáciu, pri ktorej mu upravili odstávajúce uši.

Po úspechu mu v domovskej spoločnosti ponúkli už len lepšie úlohy. V roku 1935 sa napríklad objavil vo filme Mutiny on the Bounty ako Fletcher Christian a tiež pracoval na filme The Call of the Wild (1935), kde sa zoznámil s Lorettou Young. Z aféry sa mu neskôr narodila dcéra.

Ženy ho jednoducho milovali, čo potvrdila na jeho 36. narodeniny v roku 1937 aj Judy Garland, ktorá mu zaspievala pieseň Dear Mr. Gable: You Made Me Love You. (Drahý pán Gable: Spôsobili ste, že Vás milujem). V roku 1939, teda v roku, kedy vznikla romantická dráma Odviate vetrom, kde stvárnil Rhetta Butlera, sa rozviedol aj s druhou manželkou. V marci 1939 si znova pred svedkami sľúbil vernosť s Carole Lombard. V roku 1940 vzniklo niekoľko filmov, v ktorých hral, ako napríklad Tekuté zlato, či Comrade X. O rok neskôr hral vo westerne Honky Tonk aj dobrodružnom filme They Met in Bombay. V roku 1942 natočil ešte Somewhere I'll Find You, no radosť z práce mu prekazila smrť manželky, ktorá tragicky zahynula pri nehode lietadla v januári 1942. Ďalší rok ešte Hollywood vyprodukoval niekoľko filmov s Clarkom v hlavnej úlohe, no po manželkinej smrti vstúpil Gable do armádneho letectva Spojených štátov a tri roky slúžil v Európe.

Po vojne pokračoval vo filmovej kariére aj v manželstvách. Jeho v poradí štvrtou manželkou bola Sylvia Ashley. Svoje herecké nadanie predviedol vo filmoch The Hucksters (1947), Homecoming (1948), Command Decision (1948) a Any Number Can Play (1949). Päťdesiate roky odštartoval snímkami Key to the City, Screen Actors, To Please a Lady a Watch the Birdie, všetky z roku 1950. V roku 1951 prilákal divákov k striebornému plátnu filmami Callaway Went Thataway a Across the Wide Missouri a o rok neskôr snímkou Lone Star. V tom istom roku sa definitívne skončilo aj jeho manželstvo so Sylviou Ashley.

Jeho hereckú kariéru však tento rozvod výrazne nepoznačil a Gable sa objavil vo filmoch Never Let Me Go a Mogambo v roku 1953. Nasledovala snímka Betrayed (1954), Správní chlapi a Soldier of Fortune (1955). V júli 1955 sa Gable ženil zas. Jeho novou manželkou sa stala Kathleen Williams Spreckles, čím sa z neho stal dvojnásobný otčim jej detí Joany a Bunkera. Mladoženáč Gable hral v roku 1956 v snímke The King and Four Queens, potom v Spolku anjelov (1957) a Run Silent Run Deep (1958). V roku 1959 mu manželka oznámila, že spolu čakajú dieťa. V novembri toho istého roku sa stal starým otcom. O rok neskôr, 16. novembra 1960 po dokončení filmu The Misfits, podľahol srdcovému infarktu. Pochovaný je pri svojej manželke Carole Lombard a jej matke, ktorá tiež zahynula pri leteckom nešťastí. Hercovej poslednej manželke sa v marci 1961 narodil syn, ktorému dala meno John Clark Gable.

O Clarkovi sa vie, že neznášal kolegyňu Gretu Garbo, pretože mu pripadala zmutovane a považoval ju za snoba. Zaujímavosťou je aj to, že o jeho dyslexii sa vrejnosť dozvedela až niekoľko rokov po jeho smrti. Aj napriek tomu patril k zanieteným čitateľom.

SPRACOVANÉ PODĽA: imdb.com, csfd.cz.