Ivetu Bartošovú hospitalizovali pre podrezané žily

15. nov 2006 o 11:45 SITA

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) - Českú speváčku Ivetu Bartošovú museli hospitalizovať pre krvácajúce poranenia zápästia. Personál nemocnice tvrdí, že rany na oboch rukách vyzerajú tak, ako keby si ich 40-ročná Bartošová spôsobila sama. Speváčku museli pre vážnosť zranení ihneď po prevezení do Vinohradskej nemocnice v Prahe operovať. K incidentu sa najprv odmietla vyjadriť, potom sa však nechala počuť že, "som proste nemehlo. Varila som a porezala som sa o sklenenú misu." Odmieta akékoľvek špekulácie, že by sa pokúšala o samovraždu. "Prečo by som to, prosím vás robila? Už dlho som nebola tak šťastná ako teraz," tvrdí Bartošová ktorá v súčasnosti žije s veterinárom Romanom Hankem. Informácie zverejnil český denník Blesk.