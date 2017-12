Ricky Martin si prísne stráži svoje súkromie

15. nov 2006 o 11:26 SITA

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) - Popový spevák Ricky Martin vyhlásil, že by sa pokojne vzdal slávy, keby bolo ohrozené súkromie jeho rodiny a priateľov. Tento portorický spevák bol unesený svojím medzinárodným úspechom, no to, čo ho desí je, že by sa súkromný život ľudí z jeho okolia začal prepierať v bulvárnych novín a časopisov. "Mama mi vždy hovorila, aby som chránil predovšetkým seba. Podľa jej slov môžem robiť všetko, čo len chcem, ale hlavne sa pri tom mám chrániť," povedal spevák. "Ja môžem byť vo svetle kamier, ale nechcem, aby to akokoľvek zasiahlo ľudí okolo mňa. Sú to moji ľudia a tých si nechávam iba pre seba. Ochraňovať svoje súkromie je pre mňa doslova inštinkt," dodal Martin.