Navzájom sme sa zanedbávali

15. nov 2006 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) - Hollywoodsky pár Reese Witherspoon a Ryan Phillippe sa rozpadol pre nevyváženosť ich hereckých kariér a rodinnej zodpovednosti. Tak to aspoň vysvetlila oscarová herečka v nedávnom rozhovore. Manželia sa rozišli v októbri po siedmich rokoch manželstva, pričom spolu majú dve deti - sedemročnú Avu a trojročného Deacona. Witherspoon za rozpad manželstva neviní svojho manžela, no ako sama priznala, obaja sa navzájom zanedbávali. "Láska je krásna vec. Ale denne musíte urobiť minimálne 50 vecí, ako zaviesť deti do školy, ísť na letisko pre príbuzných či študovať scenár, keď má jedno z detí vysokú teplotu," povedala herečka.