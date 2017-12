Kate Winslet by rada mala viac detí

15. nov 2006 o 15:26 SITA

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) - Hollywoodska kráska Kate Winslet prezradila, že si materstvo tak veľmi vychutnáva, že do budúcnosti plánuje mať viac detí. Hviezda filmu Titanic (1997) už má dve deti - šesťročnú Miu s bývalým manželom Jimom Threapletonom a trojročného Joea so súčasným manželom Samom Mendesom. Ako však naznačila, jej materinské pudy ešte stále nie sú uspokojené. "Verím, že budem mať viac detí. Ešte neviem, či jedno alebo dve. Veľmi rada by som ich mala viac," povedala a ďalej uviedla, že najuspokojivejšou súčasťou jej materstva je snaha, čo najviac ochrániť deti pred hollywoodskym spôsobom života. "Mia mi raz v aute povedala, že má rada, ako varím. Pre mňa bol fakt, že si všimla, že im varím ja, jedným z absolútnych triumfov. Teraz zniem ako hrozný domased, ale na stravovaní mojich detí mi mimoriadne záleží," dodala.