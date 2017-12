Koncert Cinematic Orchestra ukončia Eduardo Borsuci In Optima Forma

15. nov 2006 o 0:00

Z malého klubu v Brezne to dotiahli až k hraniu na najväčších slovenských festivaloch. Líderstvo nad trojicou Eduardo Borsuci In Optima Forma prebral fiktívny ale úspešný spevák Eduardo Borsuci, ktorý si ich vraj vybral ako kapelu pre jeden zo svojich bočných projektov. Zanietenosť mladých pánov s akou rozprávajú o talianskej speváckej hviezde je neuveriteľná, až miestami pochybujete, či je celý príbeh naozaj len vymyslený. A preto veľmi ochotne hráte ich hru. Presvedčte sa v rozhovore, ktorý vznikol pre Rádio_FM, s jedným z členov kapely Petrom Stehlíkom.



Predstav nám vašu kapelu. Ste celkom zaujímavá zostava, „na čele" s talianskou hviezdou..

Je to Dušan Černák, ktorý hrá na bicie, Rado Černák hrá na basu - takže máme živú rytmiku, na ktorej to celé šľape a ja púšťam prednastavené sample, nejaké slučky a do toho ešte modulujem zvuk. A ešte je tu celok, čo nás spája - Eduardo Borsuci, všetkým samozrejme známy populárny taliansky spevák a my sme jeden z jeho projektov.



Prečo si notoricky „známy" Eduardo vybral vás? Ako ste sa dostali k „spolupráci" s ním?

Prišlo to tak, že nás oslovil Eduardo a povedal, že mu máme robiť kapelu, že sme dobrí. A myslím si, že Eduardo je taký známy, že nikoho nemusí presviedčať ...



Platí vám dobre?

Eduardo nám neplatí. Máme takú voľnú formu spolupráce, ale časom, hoci nám nebude platiť, snáď sa aspoň na tých koncertoch ukáže.



Chcete sa prostredníctvom koncertov vypracovať a beriete to ako cestu získavania skúseností k nahraniu albumu alebo vám úplne vyhovuje zakotviť pri koncertovaní?

My sme pôvodne aj tak začali, chceli sme hrávať koncerty, pri ktorých by sme sa zlepšovali a stále by naša hudba naberala na obrátkach. Improvizáciami dávame do skladieb vždy nové témy .



Takže album niekedy naozaj vznikne?

Ľudia si od nás začali pýtať na koncertoch albumy a my im musíme hovoriť, že žiadny nie je. Tak tým pádom asi aj áno.



Už ste absolvovali obehávanie vydavateľov s demom v ruke? Viete si to vôbec na Slovensku predstaviť?

Na slovensku asi nie. S demom v ruke sme síce ešte nikdy nebehali, al určite chceme skúsiť aspoň jedného.



Žeby vás lákalo zahraničie? Nejaký zahraničný label?

Presne nad niečím takým sme rozmýšľali. Zatiaľ preto ale nič nerobíme. Nemyslíme si, že je to dostatočne dobré, aby to tam oslovilo nejakých ľudí, ale ak budeme na sebe pracovať, tak snáď čoskoro.



K akému labelu by ste to chceli dotiahnuť?

K Ninja Tune...



Z akej hudby vychádzate?

Hlavne Future Sound Of London, z Ninja Tune asi Amon Tobin a určite aj Aphex Twin.



Aké pocity chcete vyvolať v ľuďoch na koncertoch?

Aby odišli uvoľnení, ale na druhej strane šokovaní. To by sa nám páčilo.