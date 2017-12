Nová dávka energie od Longitalu

Kým bratislavská skupina Dlhé diely prešla k názvu Longital, uplynulo niekoľko rokov. Za ten čas sa zmenila aj ich hudba. Jasne to počuť na ich čerstvej nahrávke Výprava, ktorá už neodmysliteľne vychádza na značke Slnko records.

16. nov 2006 o 11:10 Oliver Rehák

„Tiež mám pocit, že sme sa posunuli. Nové pesničky hráme oveľa energickejšie ako tie staré, Dano viac sóluje, ale aj tak nám ľudia hovoria, že tá naša hudba je taká pokojná,“ smeje sa polovica skupiny, speváčka, basgitaristka a textárka Šina. A práve energickejšie rytmy v siedmich nových pesničkách, ktoré dala spolu s gitaristom Danielom Salontayom dokopy, jasne dominujú.

Ďalšou výraznou zmenou pre tých, ktorí Dana a Šinu sledujú už od roku 2001, keď vydali svoje prvé albumy, je surovejší zvuk. Tretím členom skupiny je už dlhšie Xi-di-nim čiže laptop, z ktorého naživo znejú rytmické podklady, teraz však elektronika tvorí rovnocennú súčasť aranžmánov.

Salontay okrem barytónovej gitary a hry sláčikom na gitaru začal vlani experimentovať aj s počítačom. „Kúpil si nový program a použil ho na nové pesničky,“ hovorí Šina. „Keď sme ich však doniesli do štúdia, zistili sme, že to nefunguje tak, ako chceme. Vznikol by rovnaký album ako predchádzajúci, akurát s novým materiálom. Všetky rytmy a sample boli schované za nástrojmi, more znelo ako šušťanie papiera. Tak sme sa rozhodli, že budeme pesničky najskôr hrať na koncertoch, aby sme z nich vytiahli čo najviac.“

A potom prišlo radikálne rozhodnutie – nahrať si všetko doma. Longital tak naplnili filozofiu Urob si sám, s ktorou rozbiehali Slnko records. Hudbu a texty mali vlastné odjakživa, teraz skladby aj sami nahrávali a zmixovali.

Nešlo to však hladko: „Neboli sme si istí, nikdy predtým sme to nerobili, ale nebola iná voľba. Keď sme minulý rok skúšali nahrať prvé dve veci, mali sme technické problémy s počítačom, mňa rozbolel chrbát. Nemohli sme sa do štúdia dostať, potom sa zvukár ženil a nemal čas, tak sme to o rok odložili. Zobrali sme to ako znamenia.“

Na albume nájdete aj niekoľko hostí. Sú to Anya a Melkin z Mosky, Ajdži Sabo a spevák Karel Heřman z moravskej worldmusicovej skupiny Čankišou. „Základ albumu sme vlastne dali dokopy v južných Čechách na festivale Krato­chvílení, kde sme robili hudbu k spoločnému predstaveniu divadla Continuo a ďalších pozvaných umelcov. Medzi nimi boli Anya, ktorá hrala na djembé a Melkin na kosti, ich party sme použili ešte z tohto letného nahrávania.“

Z niekoľkých skladieb výrazne čnie mocný mužský hlas. „Karla sme pozvali k nám domov a dali mu naspievať jeho party nanovo,“ spomína Šina. „Chvíľu síce trvalo, než sa do tých piesní po roku znovu vžil, no on spieva fantasticky, človeka odnesie niekde úplne inde.“

Kým pesničky sa rodili dlhšie, kreslený čiernobiely obal, na ktorom dvaja pútnici sediaci na psoch hľadajú cestu, sa zrodil pomerne rýchlo: „Je to grafika od Pia, poľského výtvarníka, ktorý v Krakove organizuje koncerty a nielen tie. Jeden z obrazov s názvom Výprava mal zavesený v klube Lokator. Povedala som, tento je skvelý, on vstal, obraz zvesil a daroval nám ho.“

Pozn. Koncertný krst albumu Výprava sa bude konať 28. novembra v Štúdiu 12 v Bratislave. Ako hosť večera sa predstaví Karel Heřman z Čankišou.