Ak ide o hudbu, v bondovkách dominujú ženy

Že by sa James Bond stal na staré kolená alternatívcom? V novom filme o neohrozenom britskom agentovi 007 je ústrednou melódiou pesnička You Konw My Name, ktorú naspieval Chris Cornell, niekdajší frontman grungeových Soundgarden a dnes opora Audioslave.

16. nov 2006 o 10:40 (peb)

Novú pieseň k Bondovi naspieval Chris Cornell.(Zdroj: REUTERS)

Bondovskí štatisti dodávajú, že ide o prvého muža, ktorého spev sa objavil vo filme po dlhej nadvláde ženských hlasov. Naposledy v roku 1987 bodovali s piesňou The Living Daylights nórski A-HA a ak nerátame inštrumentálku od Mobyho, odvtedy sa za mikrofónom vystriedala Madonna, Tina Turner, Sheryl Crow alebo Garbage so Shirley Mansonovou. Byť súčasťou bondovky je v hudobnom šoubiznise záležitosť prestíže. Titulné melódie v minulosti naspievali alebo zložili Paul McCartney, Duran Duran, Tom Jones, Carly Simon alebo Bono a The Edge z U2. Najvyťaženejšou speváčkou bola walleská diva Shirley Bassey - nahrala piesne až k trom filmom tejto nekonečnej série. Madonna (v predposlednom filme Die Another Day stvárnila inštruktorku šermu Verity) si ako jediná autorka hudby vo filme aj zahrala. Nad autorstvom trojtónovej melódie, bez ktorej si agentskú sériu nevieme predstaviť, sa dodnes vznáša otáznik. Vymyslel ju málo známy skladateľ Monty Norman. Vraj ju ukradol jamajským hudobníkom, džemujúcim na ulici počas nakrúcania prvého dielu Dr. No. Nápad neskôr doaranžoval známy filmový skladateľ John Barry. Ten napísal hudbu k jedenástim dielom.