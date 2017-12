Bonda videla kráľovná a dnes my

Je to nezvyčajné, ale nového Jamesa Bonda uvidíme skôr ako Briti alebo Američania. V ich krajinách sú kinové premiéry plánované na piatky, u nás na štvrtky. Svetový distribútor Casina Royale prižmúril oko a dovolil, aby sme na Bonda mohli ísť už dnes.

16. nov 2006 o 8:40

FOTO - REUTERS



Slávnostnú premiéru mal v utorok v Londýne. Do kina prišla aj kráľovná Alžbeta II.

Novú časť série tradične sprevádza veľké haló. Tentoraz to bolo o to väčšie, že čas Pierca Brosnana vypršal. Hľadal sa nový Bond, a to znamenalo, že nech by sa vybral ktokoľvek, polovica ľudí by ho odmietla. Presne taký bol osud Daniela Craiga. Mnohí sa ťažko prenášali už len cez to, že je blond.

Casino Royale nakrútil podľa knihy Iana Fleminga americký režisér Martin Campbell. Vo filme nevystupuje slečna Moneypenny ani svojský Q. A zopár exteriérov budete možno dôvernejšie poznať - sú z Prahy a Karlových Varov. (kk)