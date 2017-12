Michaelovi Jacksonovi sa comeback v Londýne nevydaril

Londýn 16. novembra (TASR) - Spevák Michael Jackson spieval v stredu na verejnosti vôbec po prvý raz od svojho súdneho procesu v júni 2005, v ktorom bol ...

16. nov 2006 o 8:25 TASR

Londýn 16. novembra (TASR) - Spevák Michael Jackson spieval v stredu na verejnosti vôbec po prvý raz od svojho súdneho procesu v júni 2005, v ktorom bol oslobodený spod obvinenia zo zneužívania dieťaťa. Na odovzdávaní cien World Music Awards v Londýne spoločne s ďalšími zaspieval svoju pieseň "We Are The World", mal však problémy s vysokými tónmi a návrat na hudobnú scénu sa mu nevydaril.

Fanúšikovia 48-ročného speváka, ktorý sa po procese utiahol do ústrania, očakávali, že zaspieva svoj hit Thriller. Namiesto Jacksona s ním však vystúpil mladý americký spevák Chris Brown. Svoje sklamanie dali poslucháči hlučne najavo. Samotný spevák sa očividne cítil trápne, keď stál na pódiu uprostred mladých členov gospelového speváckeho zboru a zvukové problémy ho vyradili z rytmu.

Svojich obdivovateľov však nadchol už svojou prítomnosťou aj tým, keď hodil do davu svoje čierne sako.

Neschopnosť zosadeného kráľa popu dokázať, že má hlas i sebadôveru na vysokej úrovni, zrejme iba posilnia pochybnosti o jeho návratu k hudobnej kariére.

Pre Jacksona, ktorý naposledy vystupoval v Británii pred 10 rokmi, to bol nešťastný návrat. Keď vtedy spieval svoj Earth Song, vtrhol na javisko vedúci spevák skupiny Pulp Jarvis Cocker a parodoval Jacksona.

Ten sa v stredu nechal počuť, že má v pláne presťahovať sa do Európy, obnoviť svoju hudobnú kariéru a naznačil, že v roku 2007 vydá nový album.

Ešte predtým prevzal Diamantovú cenu (Diamond Award), ktorá je ocenením pre umelcov s viac ako 100 miliónmi predaných platní. Americká speváčka Beyoncé, ktorá ho uvádzala, pri tejto príležitosti povedala: "Dnes oslavujeme 25 rokov (albumu) Thriller." A dodala, že ak by nebolo Michaela Jacksona, ona by nikdy nevystupovala. "Milujem ťa, my všetci ťa milujeme," vyhlásila.

Jackson, ktorý žil ostatných 17 mesiacov mimo sveta šoubiznisu, poďakoval svojim fanúšikom a rodine a vyzdvihol svoje tri deti, ktoré boli počas jeho pobytu v Londýne s ním.

Spevák vyhlásil, že bolo jeho snom, aby sa album Thriller stalo vôbec najpredávanejším albumom. "A Boh vypočul moje modlitby," zdôraznil.

Odhaduje sa, že Jackson predal za celý svoj život okolo 750 miliónov albumov, čo značí, že je vôbec najúspešnejším zabávačom všetkých čias.

Ďalšie ocenenia World Music Awards, ktoré sa udeľujú skôr za počty predaných albumov, ako za hlasovanie verejnosti či rozhodnutie nejakej poroty, získali: - Madonna (najlepší popová hviezda sveta), - Kanaďanka Nelly Furtado (najlepší pop/rock), - Nickelback (najlepšia rocková skupina), - Beyoncé (najlepší rock&blues), - Kanye West (najlepší rap/hip-hop) a britský spevák James Blunt (najlepší nový umelec).

Na slávnostnom vyhlásení World Music Awards sa zúčastnili aj svetové celebrity Paris Hiltonová a Lindsay Lohanová.

Informovala o tom agentúra Reuters.