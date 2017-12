Pre Angelinu Jolie je stvárnenie Mariane Pearl výzva

BRATISLAVA 16. novembra (SITA/AP) - Pre hollywoodsku herečku Angelinu Jolie je stvárnenie manželky zavraždeného amerického novinára Daniela Pearla Mariane v pripravovanom filme A Mighty Heart veľká výzva, ...

16. nov 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 16. novembra (SITA/AP) - Pre hollywoodsku herečku Angelinu Jolie je stvárnenie manželky zavraždeného amerického novinára Daniela Pearla Mariane v pripravovanom filme A Mighty Heart veľká výzva, keďže sa snaží zachytiť jej silu pri strate manžela. "Potrebujeme povedať príbeh Daniela Pearla a dôvod, prečo robíme tento film je, že je veľmi dôležité nájsť dialóg medzi dvoma kultúrami," povedala Jolie. Po jej boku sa v hlavnej úlohe filmu predstaví herec Dan Futterman. "Od rodiny Daniela Pearla mám požehnanie na nakrútenie tohto filmu," uviedla herečka pre denník The Times of India. Správy o únose a zavraždení redaktora denníka Wall Street Journal v Pakistane zaplnili titulné stránky amerických denníkov v roku 2002. Pearl vtedy pripravoval článok o islamskej militantnosti. Ako Jolie tvrdí, Pearlova manželka Mariane necíti voči Pakistancom zášť. "Mala by plné právo cítiť hnev a zatrpknutosť za to, čo sa stalo jej manželovi a jej. Zostala však pozitívna a nemá nič proti Pakistanu. Hrať Mariane Pearl je pre mňa výzva, keďže chcem, aby svet pochopil túto ženu a jej rodinu. Miluje Pakistan a nenesie v sebe žiadnu nenávisť. Je nad tým a jej sila je presne to, čo svet potrebuje," uviedla držiteľka Oscara. Film je adaptáciou knihy A Mighty Heart: The Brave Life and Death of My Husband Danny Pearl, ktorú napísala práve Mariane Pearl.