FRESH *SILVESTER EDITION Kam na Silvestra? Jasná voľba...

Možno pôjdete „na hory“, kde ako naschvál nenapadne sneh, možno „zakapríte“ doma pri televízii a možno sa vyberiete tlačiť medzi masu ľudí na námestiach... my vám ponúkame lepšiu voľbu. Pokračovanie najväčšej jarnej klubovky so Silicone Soul tentoraz v me

16. nov 2006 o 8:50

Písmo: A - | A + 0 0 nšom, ale o to príjemnejšom balení... párty FRESH *silvester edition. Jediná väčšia elektronická párty v Bratislave,

jediná možnosť vychutnať si 15 výborných djov z 3 krajín,

jediná akcia s troma stageami na Slovensku...



...tešiť sa môžete aj na výrazne posilnený zvuk a svetlá, množstvo akciových drinkov, šampanské zdarma, vjing s polnočným odpočítavaním, freshfruits, silvestrovskú výzdobu a ďalšie prekvapenia... a to všetko za príjemných 275 korún v predpredaji.... Navyše, viacerí z vás sa môžu dostať na párty FRESH *silvester edition zadarmo!

Sledujte vysielanie hlavného mediálneho partnera Rádia FM v období Vianoc a partnerské stránky, ktorým poskytneme viac ako 50 súťažných lístkov. Rok, v ktorom u nás vystúpili Paul Van Dyk, Prodigy, Adam F, Tiesto, Silicone Soul, Matthew Herbert, Zero7, Stanton Warriors, Darren Emerson, Sven Wittekind, LTJ Bukem, Marcus Schulz, Marco Carola, Spirit Catcher, Andy C, End-Jy, Ogi, Marco Lenzi a mnohí ďalší špičkoví dji si zaslúži poriadne zakončenie. Viac informácií na www.freshparty.sk . _______________________________

FRESH *silvester edition

31. 12. 2006

klub Elam, Bratislava

open: 21.00 hod. tech-house * house floor:

Ron (Esp.) @ Peet Loop

Glaubic @ Haberland

Dan cooley (Cz) techno * schranz floor:

Toky @ Loktibrada

Breeth

Tronic

Superfly djs freestyle floor:

Dee M & Ľubor "umelec" Priehradník

C.O.D.E.

Gabriel Brunner Info:

posilnený zvuk a svetlá, vjing s polnočným odpočítavaním, akciové drinky, šampanské zdarma, fresh fruits, silvestrovská výzdoba Predpredaj lístkov: www.ticketportal.sk

Cena lístka v predpredaji 275 Sk. Predpredaj začína 22. novembra 2006.