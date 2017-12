Najslávnejší hollywoodsky kaderník - herec Danny DeVito

BRATISLAVA 16. novembra (SITA) - Herec a režisér Danny Michael DeVito patrí v Hollywoode k ojedinelým zjavom nielen svojou výškou. Meter a pol vysoký herec sa narodil 17. novembra 1944 v americkom štáte ...

16. nov 2006

BRATISLAVA 16. novembra (SITA) - Herec a režisér Danny Michael DeVito patrí v Hollywoode k ojedinelým zjavom nielen svojou výškou. Meter a pol vysoký herec sa narodil 17. novembra 1944 v americkom štáte New Jersey. Už jeho meno však naznačuje, že mu v žilách koluje talianska krv. DeVito pochádza zo silne katolíckej rodiny.

Svoju hereckú kariéru naštartoval vďaka hereckým kurzom na Americkej akadémií dramatických umení krátko po maturite. Popri tom študoval na Wilfred Academy of Hair and Beauty Cultury. Neskôr sa zamestnal ako kaderník - holič.

Ku skutočnému herectvu privoňal v rôznych divadlách, až sa dostal na slávnu Broadway. Vo filme debutoval v roku 1970 drámou Dreams of Glass. O rok neskôr už mali premiéru filmy Mortadela Maria Monicelliho a Banány Woodyho Allena. V roku 1975 prijal ponuku režiséra Miloša Formana, ktorý ho chcel obsadiť do svojho filmu Prelet nad kukučím hniezdom. Postavu už dokonale poznal, pretože si ju vyskúšal aj v divadle. Vo Formanovom filme zaujal, ale zďaleka nie tak, ako vo filme Honba za diamantom/Honba za drahokamom z roku 1984. Film sa tak zapáčil, že v roku 1985 vzniklo jeho pokračovanie s názvom Honba za klenotom Nílu.

Danny DeVito však nie je vyslovene filmový herec a veľmi rád účinkuje aj v seriáloch. Jeden z nich s názvom Taxi dokonca režíroval. Práve Taxi mu vyniesol slávu a získal zaň niekoľko významných ocenení.

Koncom 80-tych rokov sa pred kamery znova postavil s hereckou dvojicou Michael Douglas a Kathleen Turner, ktorých poznal už z natáčania Honba za diamantom/Honba za drahokamom a Honba za klenotom Nílu. Vznikla tak čierna komédia Vojna Roseovcov. Stvárnil v nej postavu ich priateľa - advokáta, ktorý sa snažil udobriť rozhádaných manželov. DeVito tento film aj režíroval.

Ako režisér preferuje scenáre plné čierneho humoru. Takým bol napríklad film Vyhoď matku z vlaku z roku 1987. Mnohé z jeho filmov ale kritici zmietli zo stola.

Ako producenta ho rešpektuje celý Hollywood. S jeho menom sa spája zrod režisérskych hviezd, akými sú Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, či Andrew Niccol. V poslednom čase produkuje kvalitné a zaujímavé filmy, ktoré ale nemajú šancu na komerčný úspech. Spoluprodukoval napríklad film Miloša Formana Muž na Mesiaci (1999) a stojí aj za filmom Sophie Coppoli Smrť panien (1999). Ako režisér sa podpísal pod 13 filmov a seriálov a účinkoval spolu v 87 filmoch, seriáloch a televíznych inscenáciách. DeVitova súkromná filmová spoločnosť sa volá Jersey Films.

Nové storočie neslávne odštartoval v roku 2000 vo filme 460 podozrivých, ktorý aj produkoval a ktorý kritici dosť kritizovali. V tom istom roku sa v 81-minútovej komédii Podvodníci snažil rozveseliť verné publikum. Plné ruky práce mal aj v roku 2001, kedy účinkoval v akčnom thrilleri Posledná lúpež, krimi komédii What's the Worst That Could Happen? a napokon aj v televíznom dokumente America: A Tribute to Heroes. V roku 2002 sa zameral skôr na televíznu produkciu, ale hral aj v dobrodružnej snímke Austin Powers v Zlatom úde. Priemernosť mnohých z jeho filmov ho nezastavila a DeVito pokračoval v komédii Tima Burtona Veľká ryba a ďalšej snímke Woodyho Allena Čokoľvek. Posledné tri roky intenzívne pracoval na natáčaní filmov Catching Kringle (2004), Christmas in Love (2004), Buď cool (2005), Relative Strangers, Deck the Halls, The Good Night, Nobel Son a The OH in Ohio (všetky z roku 2006).

Danny DeVito má na svojom konte niekoľko významných ocenení. Zbierku jeho trofejí mohol v rokoch 1979 až 1982, 1987 a 1988 obohatiť Zlatý glóbus, no získal ho iba raz - v roku 1980 za komédiu Taxi. V roku 1993 bol nominovaný na Saturn Award za film Batman Returns (1992). Okrem toho získal v roku 1993 aj nomináciu za film Hoffa (1992) na Zlatého medveďa, no napokon ho, rovnako ako v roku 1990 za film Vojna Roseovcov (1989), nezískal. Počas svojej kariéry získal jednu nomináciu na Oscara a to v roku 2001 za film Erin Brockovich (2000) v kategórii Najlepšia kamera. Za tento film bol nominovaný aj na cenu BAFTA. V seriálovej oblasti sa mu darí podstatne viac. Na zisk ceny Emmy ho porota nominovala spolu päťkrát pričom raz z toho, v roku 1981 cenu získal. Úspech zožal za spomínaný seriál Taxi. Ostatné nominácie z rokov 1979, 1982 a 1983 sa týkali tiež seriálu Taxi a nominácia z roku 2004 seriálu Priatelia. Niekoľkokrát mu hrozil aj zisk výsmešnej Zlatej maliny, no napokon sa mu neušla ani táto.

Jeho manželstvo s herečkou Rheou Perlman je v Hollywoode považované za jedno z najstálejších. Na tamojšie pomery sú spolu abnormálne dlho - už od roku 1982. Vegetarián DeVito je trojnásobným šťastným otcom. Po prvý raz sa ním stal v roku 1983, keď sa narodila jeho dcéra Lucy Chet. Druhorodená Grace Fan prišla na svet o dva roky neskôr a jeho syn Jacob Daniel sa narodil v roku 1987.

