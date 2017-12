Panstvo Whitney Houston pre dlhy vyvlastnili

BRATISLAVA 16. novembra (SITA/AP) - Panstvo americkej speváčky Whitney Houston v New Jersey sa vydraží vo verejnej dražbe, keďže umelkyňa za tento rok dlží za hypotéku a dane v prepočte viac ako 28 miliónov ...

16. nov 2006 o 12:02 SITA

BRATISLAVA 16. novembra (SITA/AP) - Panstvo americkej speváčky Whitney Houston v New Jersey sa vydraží vo verejnej dražbe, keďže umelkyňa za tento rok dlží za hypotéku a dane v prepočte viac ako 28 miliónov korún. Predaj úrad šerifa v Morris County určil na 4. januára. Zástupca banky Chevy Chase, ktorá speváčke poskytla hypotéku, Houston zažaloval v júni potom, čo prestala so splátkami. Speváčkino panstva má i dva stavebné pozemky, pričom ich vyvolávacia cena bude 25 miliónov korún. Houston kúpila pozemky s domom v prepočte za 75 miliónov korún v roku 1987. Speváčka v septembri podala žiadosť o rozvod po 14 rokoch manželstva so spevákom Bobbym Brownom.