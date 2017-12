Warren Beatty získa cenu Cecil B. DeMille Award

BRATISLAVA 16. novembra (SITA/AP) - Hollywoodsky herec, režisér, scenárista a producent Warren Beatty získa cenu Cecil B. DeMille Award za celoživotné dielo na 64. ročníku udeľovania cien Zlatý Glóbus.

V stredu to oznámila Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov. Beatty pridá túto cenu do zbierky piatich Zlatých Glóbusov, jedného Oscara a ceny Irvinga G. Thalberga, čo je najvyššie ocenenie americkej Akadémie filmového umenia a vied. Tento 69-ročný umelec počas svojej kariéry získal i ocenenia Directors Guild, Producers Guild, Writers Guild, National Board of Review a cenu Kennedyho Centra. Beatty si prevezme najnovšiu cenu počas udeľovania Zlatých Glóbusov 15. januára 2007. Lorraine Nicholson, dcéra Jacka Nicholsona a Rebeccy Broussard, získa cenu Miss Zlatý Glóbus, ktorá sa obvykle udeľuje dcére svetoznámej osobnosti.