Na Pasienkoch zaspieva vyše 40 českých celebrít

16. nov 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 16. novembra (SITA) - V Športovej hale na Pasienkoch vystúpi 6. decembra v rámci Vianočného koncertu s Amforou viac ako 40 českých celebrít, ktoré sú členmi športového klubu Amfora. Klub má 77 členov, prevažne známych českých osobností z radov hercov, spevákov, moderátorov, ale aj iných profesií. Okrem exhibičných futbalových zápasov celebrít s miestnymi futbalovými mužstvami v Čechách, ale aj v rôznych končinách sveta, Amfora výnimočne organizuje aj veľkolepé koncerty, na ktorých sa prezentujú jej členovia. Minulý rok v decembri sa slávnostný koncert konal v pražskej Lucerne, tento rok sa organizátorom podarilo prilákať hudobné a herecké esá na Slovensko. "Koncert sa už v Bratislave nebude opakovať. Je to prvý a posledný raz," povedal na tlačovej konferencii ku koncertu riaditeľ agentúry MusicArt Zoltán Pék. Známe vianočné skladby zaznejú z úst dlhoročnej členky Amfory Jiřiny Bohdalovej, vystúpi aj Hana Zagorová, Iveta Bartošová, Kateřina Brožová, Petra Černocká, či Leona Machálková. Z mužských interpretov sa predstaví známy hitmaker Michal David, herci Josef Laufer, Martin Dejdar, moderátori Jan Rosák, Karel Šíp, či speváci Petr Muk, Karel Štědrý, Lešek Semelka a mnohí ďalší. Príležitosť po druhý raz vystúpiť pred slovenským publikom dostane aj finalista prvej série súťaže Česko hledá Superstar Tomáš Savka. Členská základňa Klubu Amfora je prevažne tvorená českými osobnosťami, no nájde sa aj niekoľko zo Slovenska. Prvým, kto vstúpil do jej radov bol spevák Paľo Habera. Exhibičných zápasov s Amforou sa zúčastňuje aj slovenský spevák Vašo Patejdl, ktorý taktiež vystúpi na koncerte.

Klub Amfora založil v roku 1974 Petr Salava, ktorý bude celú akciu moderovať. Účastníci futbalových zápasov z radov celebrít nedostávajú žiadne honoráre a vyzbierané vstupné slúži na charitatívne účely, alebo rozvoj telovýchovy v mieste odohraného zápasu. Klub každoročne organizuje zájazdy do zahraničia, kde sa stretáva s českými a slovenskými krajanmi.