Queen majú najpredávanejší album všetkých čias

16. nov 2006 o 17:08 SITA

BRATISLAVA 16. novembra (SITA/AP) - Napriek tomu, že si legendárna britská skupina Queen nikdy nezískala taký pozitívny ohlas kritikov ako napríklad Beatles alebo Rolling Stones, ich album sa v Spojenom kráľovstve umiestnil na čele hitparády najpredávanejších nahrávok všetkých čias. Oficiálna britská hitparádová spoločnosť dnes vyhlásila, že od roku 1981 sa v krajine predalo viac ako 5,4 miliónov kópií. Skupina, na ktorej čele stál zosnulý spevák Freddie Mercury, sa preslávila okrem iného aj hitmi ako Bohemian Rhapsody, či We Will Rock You. Druhý diel zbierky hitov Greatest Hits II je pritom siedmy.

Na druhom mieste, s počtom 4,8 miliónov predaných kópií skončila skupina Beatles a ich album z roku 1967 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. So 4,3 miliónmi tretie miesto obsadila kapela Oasis s albumom (What's The Story) Morning Glory? z roku 1995. V najlepšej desiatke sa tiež umiestnili albumy Dire Straits, ABBA, Pink Floyd, Michaela Jacksona a Madonny.