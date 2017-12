V Londýne obrazy slávnych umelcov za cenu jazdy taxíkom

16. nov 2006 o 18:20 SITA

BRATISLAVA 16. novembra (SITA/AFP) - Milovníci umenia v Londýne môžu získať diela Damiena Hirsta alebo Tracey Emin za cenu jednej jazdy taxíkom. Jediné čo preto musia urobiť, je nájsť ich medzi ďalšími tisíckami prác neznámych umelcov. Oznámila to dnes Royal College of Art (RCA). RCA každý rok vystavuje stovky pohľadníc aj od slávnych umelcov, ktorých meno je však na diele zatemnené. Jedna pritom stojí asi 35 libier (Hlavným účelom tejto expozície je vyzbierať peniaze pre podporu mladých maliarov. Predaj, ktorý sa po prvýkrát konal v roku 1994 v Londýne, sa stal tradíciou a tento rok to vyzerá tak, že záujem ľudí bude vyšší ako obyčajne. K dispozícii totiž budú aj diela od Pauly Rego, módneho návrhára Paula Smitha či gitaristu speváka Blur Grama Coxona.

Pohľadnice budú vystavené od piatka. Prípadní záujemcovia si ich budú môcť kúpiť 25. a 26. novembra. Jeden človek si pritom môže odniesť iba štyri diela.