Svadba Cruisa a Holmes pripomínala rozprávku

BRATISLAVA 19. novembra (SITA/AP) - Herecká dvojica Tom Cruise a Katie Holmes spečatili v sobotu svoju lásku na zámku Odescalchi neďaleko mestečka Bracciano severne od Ríma, tak ako sa očakávalo. Zámok ...

19. nov 2006 o 10:11 SITA

BRATISLAVA 19. novembra (SITA/AP) - Herecká dvojica Tom Cruise a Katie Holmes spečatili v sobotu svoju lásku na zámku Odescalchi neďaleko mestečka Bracciano severne od Ríma, tak ako sa očakávalo. Zámok bol po celý čas zahalený do jemného hmlového oparu, scenéria naokolo pripomínala rozprávku. Cez okná zámku presvitali svetlá sviec a zámok, starý šesť storočí, sa tak stal dokonalým miestom na romantickú svadbu, ktorú mnohí neváhajú nazývať svadbou roka. To, že Tom a Katie vstúpili do manželstva oznámil obyvateľom mesta a mnohým fanúšikom, ktorí sa sem prišli pozrieť, veľkolepý ohňostroj.

Katie Holmes síce prišla na zámok v čiernom a v sprievode sedemmesačnej dcérky Suri, no počas sobášu mala oblečené šaty od módneho návrhára Giorgia Armaniho. Po príchode ženícha sa na zámku začal zhromažďovať čoraz väčší počet celebrít. Okrem herečky Brooke Shields, prišiel aj herec Richard Gere, speváčka a herečka Jennifer Lopez a kolega Jim Carrey. Mladomanželom prišiel všetko najlepšie zaželať aj herec Will Smith, manželia Beckhamovci a taliansky spevák Andrea Bocelli. "Zaspievam im niečo po svadbe," povedal o svojom darčeku spevák, ktorý nechcel spievať počas sobáša, pretože na rozdiel od dvojice hlásiacej sa k scientológii, je katolík. Ako prvá pricestovala na svadbu neter 72-ročného Armaniho Roberta.