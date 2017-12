V SNM bulharské šperky inšpirované kresťanstvom a ikony

19. nov 2006 o 19:59 SITA

ŽILINA/MARTIN 19. novembra (SITA) - Kresťanské obrazy a symboly v tradičných bulharských šperkoch, inšpirované kresťanstvom si môžu pozrieť návštevníci Slovenského národného múzea (SNM) na Malej Hore v Martine. Samotné šperky sú na výstave zaradené do niekoľkých celkov, podľa témy biblickej udalosti, ktorá inšpirovala ich výzdobu. Vo výstavných priestoroch SNM je vystavených 71 predmetov: pafty - spony na opasky, náramky, tepelaci - ozdoby na hlavu, náhrdelníky a kuny, ktoré okrem svojej praktickej funkcie na bulharskom ľudovom kroji boli zároveň aj amuletmi. Medzi atraktívnymi exponátmi, zhotovenými zo striebra, perlete, polodrahokamov či zdobených pozlátením, sa nachádza aj malá pafta s vypadnutou perleťovou ozdobou. Na jej spodnej strane vidno kríž, vyrytý do kovu. Je to príklad krytpokresťanstva - utajovaného kresťanstva, ktorý dokazuje zákaz zobrazovania kresťanských obrazov a symbolov v určitých obdobiach dejín dnešného Bulharska. Medzi najvzácnejšie predmety vystavené na tejto výstave patria ikony, ktoré tematicky dopĺňajú šperky.

Výstava je súčasťou Dní bulharskej kultúry na Slovensku a potrvá do 17. decembra. Pripravilo ju Slovenské národné múzeum v Martine v spolupráci s Etnografickým ústavom a múzeom Bulharskej akadémie vied v Sofii a Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave.

Agentúru SITA informovala Elena Zahradníková z oddelenia prezentácie a marketingu SNM v Martine.