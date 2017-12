Unikátni muži bez kamery

Málokedy sa stáva, že párty po festivale zatieni kvalitou samotný festival, ale v prípade Nu Jazz Dayz 2006 to tak je. Mesiac po tomto festivale sa totiž pod jeho hlavičkou koná akcia, ktorej hlavnými hviezdami sú Cinematic orchestra.

20. nov 2006 o 8:43 Oliver Rehák

Že táto slávna londýnska kapela, ktorá patrí medzi vlajkové lode renomovaného vydavateľstva Ninja Tune, hrá len na afterpárty, však nie je chyba organizátorov. Naopak, snažili sa ju získať už od prvého ročníka festivalu a keď sa to nakoniec po piatich rokoch podarilo, jediný možný termín bol tento.

Toľko zákulisné informácie, ku ktorým pre úplnosť ešte treba dodať, že hlavnými hviezdami budú vo štvrtok v bratislavskom Klube za zrkadlom robiť spoločnosť dve známe domáce formácie Abuse a Eduardo Borsuci in Optima Forma spolu s českým projektom Lesní zvěř.

Čo prinesie premiérová návšteva Slovenska? Plnokrvné živé vystúpenie skupiny, v ktorej ve­dľa seba stoja vynikajúci džezoví hudobníci používajúci tradičné akustické nástroje a hráči na gramofóny, sampler a inú elektroniku. Spolu vytvárajú rozsiahle inštrumentálne plochy zložené zo silných melódií a pulzujúcich partov jednotlivých šiestich členov.

Unikátnosť ich skladieb je natoľko výrazná, že sa pre ňu zaužíval nový termín - cinematic sound, zvukový svet evokujúci atmosféru filmov. O čo ťažšie sa to popisuje, o to ľahšie to znie: „Chceme našou hudbou zaplniť tanečné parkety, chceme, aby sa naša hudba niesla vašou záhradou, keď v nej relaxujete. A chceme, aby naša hudba rovnako dobre naštartovala váš večer s priateľkou,“ tvrdí líder skupiny Jason Swinscoe.

Cinematic orchestra debutovali v roku 1999 albumom Motion, ktorý získal veľkú pozornosť publika i kritiky. Prekvapili najmä schopnosťou vyťažiť maximum zo spojenia džezového hrania s elektronikou.

Nasledovali nahrávky Remixes 1998 – 2000, Every Day (2002) s fantastickou starou černošskou vokalistkou Fontellou Bass a Man With a Movie Camera (2003). Posledný menovaný album je projektom, v ktorom sa pustili naplno do sveta, ktorý dovtedy ich hudba len naznačovala. Muž s kamerou je legendárny film priekopníka kinematografie Dzigu Vertova. Nemý dokument o jednom dni v Rusku z roku 1929 predbehol čas a Cinematic orchestra rovnako predbehli všetkých ostatných, ktorí sa pustili do ozvučenia tohto klenotu filmového umenia.

Ich verzia je podľa mnohých najvydarenejšia. Odvtedy uplynuli už tri roky, počas ktorých cinematici odohrali Muža s kamerou x-krát naživo a stihli ho dať do podoby DVD, ktoré sa dá zohnať aj u nás.

Na štvrtkovom koncerte pravdepodobnejšie zaznie niečo z nového materiálu. Skupina totiž dokončuje ďalší album s pracovným názvom Ma Fleur, ktorý by mal vyjsť v marci 2007.