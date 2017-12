CD

20. nov 2006 o 10:00 (her, peb)

Róbert Rovina - Here Am I

Hevhetia

Tak tu ma máte, dal by sa preložiť debutový názov albumu Róberta Rovinu.

Mladý gitarista nie je však úplne novou tvárou na scéne, ani začínajúcim hudobníkom. Prvýkrát sa zviditeľnil už pred štyrmi rokmi, keď sa stal najlepším inštrumentalistom na súťažnej prehliadke Nové tváre slovenského džezu. Viac než na technike stavia na melodických témach, ktoré rozohráva s u nás zriedkavým nadžánrovým nadhľadom - svoje skladby vystaval rovnako z prvkov fusion music, funku, ako aj z blues.

Sufjan Stevens - Avalanche

Rough Trade Records/ Wegart

Urobiť album o každom z 50 amerických štátov zaváňa hraným vlastenectvom, aké by sa dalo čakať od nejakej country kapely z Texasu.

Že to môže dopadnúť aj zaujímavejším spôsobom, dokazuje americký tridsiatnik Sufjan Stevens. V roku 2003 urobil album o rodnom Michigane, vlani pokračoval s Illinoiseom. Na druhú nahrávku mal toľko materiálu, že z neho vyšlo ďalšie CD (to vysvetľuje, prečo v názve nefiguruje ďalší štát). V každom prípade sú to všetko pesničky, ale s veľmi osobitým zvukom a textami nabitými svojskými obrazmi. Sufjan si pobrnkáva na bendžo a gitary, pritom si subtílnym (často playbackovo znásobeným) hláskom pospevuje svoje chytľavé melódie o nezvyčajných osobách a veciach spojených s jednotlivými americkými štátmi.

A do toho mu ešte niekde zapradú čudné elektronické zvuky, syntiaky alebo trúbky. Zvláštna hudba, zvláštny človek.

U2: U2 18 Singles

Universal 2006

Írska skupina U2 opäť bilancuje svoju bohatú hudobnú dráhu. Po dvoch výberových albumoch, ktoré vydala začiatkom nového tisícročia, tentoraz prichádza s kolekciou najznámejších singlov od ich prvého hitu I Will Follow až po Sometimes You Can't Make It On Your Own z poslednej platne How to Dismantle an Atomic Bomb.

Výber je doplnený o dve nové piesne - coververziu The Saints Are Coming, ktorú nahrali spolu s Green Day, a absolútnu novinku Window In The Skies. Tú spevák Bono napísal potom, čo nedávno dostal prvé lekcie klavíra. Rozšírená verzia U2 18 Singles obsahuje aj koncertné DVD!

Ivo Bič: Do You Wanna...

Street Production 2006

23-ročný Košičan Ivo Bič je posledným víťazom známej súťaže talentov Coca-Cola PopStar, ktorá mu zaručila vydanie albumu. Volá sa Do You Wanna... a ide o kolekciu trinástich skladieb, s výnimkou jednej slovenskej, naspievaných v angličtine. Ivo Bič má blízko k funky, r 'n' b, soulu a popu. Album, na ktorom hosťujú aj piešťanskí hip-hoperi 505, nahrala jeho sprievodná kapela, zostavená zo slovenských a maďarských hudobníkov.