Bratislava ožije rytmom flamenca

20. nov 2006 o 9:45 SITA

BRATISLAVA 20. novembra (SITA) - V novembri bude v Bratislave opäť pulzovať strhujúci rytmus flamenca. Divákom sa počas 8. ročníka medzinárodného flamenco festivalu, ktorý sa koná od dnes do 25. novembra v bratislavskom Istropolise, predstaví v jeho rôznych podobách. Priaznivci horúceho tanca sa zoznámia s tradičnými formami flamenca, ako aj jeho fúziou s jazzom, írskym stepom alebo latinsko-americkou hudbou.

Na gitarovom trojkoncerte, ktorý sa uskutoční v utorok 21. novembra v Rakúskom kultúrnom fóre, sa predstavia rakúsky gitarista Kristian Kelner, mladý perkusionista Paco Vega zo Sevilly spoločne s gitaristom Morenito de Triana zo Slovenska.

Streda a štvrtok sa bude niesť v znamení svetovej premiéry nového flamenco/muzikálu Don Quijote.

Tento dobre známy príbeh o sile ľudských myšlienok vyrozpráva prostredníctvom reči, hudby a tanca jazz-flamencové zoskupenie Remedios, spolu s hercami Stanom Dančiakom, Tuli Vojtekom a Mirom Nogom.

Na koncerte s názvom Slovenská a Česká flamencová scéna, ktorý zaznie v piatok 24. novembra vystúpia najlepšie skupiny za Slovenska, a to Flamenquitos, Remedios, Flamenco clan, Lucia Čellarová ako aj z Čiech - La Chiri, Peter Vit, El arie nuevo a iné.

Záverečný Galakoncert, ktorému bude patriť sobota, bude prehliadkou toho najlepšieho z festivalu. Predstaví sa na ňom unikátny projekt That Way - fúzia írskeho stepu s flamencom, skupina Semilla s tanečnicou Elenou Martinovou. Záver večera vygraduje vychádzajúca flamencová hviezda, tanečnica zo Sevilly Pilar Ortega, ktorá vystúpi so svojou hudobnou skupinou v programe A solas/osamote.

Pre tancachtivých návštevníkov sú pripravené tanečné kurzy pre začiatočníkov aj mierne pokročilých, pod vedením Libuši Bachratej a Pilar Ortega. Kurzy pre začiatočníkov bude sprevádzať mladý talentovaný gitarista Andrej Farba „Perrito“ a kurzy pre mierne pokročilých perkusionista zo Sevilly Paco Vega.

Viac informácií o festivale na www.flamenco.sk.