Zomrel hollywoodsky veterán Jeremy Slate

20. nov 2006 o 12:45 SITA

BRATISLAVA 20. novembra (SITA/AP) - Jeremy Slate, univerzálny herec, ktorý sa autorsky i herecky podpísal pod kultovú akčnú drámu Hell's Angels '69 (1969) a osem sezón bol súčasťou telenovely One Life to Live, zomrel vo veku 80 rokov. Podľa jeho agentky Bonnie Black zomrel v nedeľu v kalifornskom opatrovateľskom centre po komplikáciách spojených s rakovinou pažeráku. Slate sa do povedomia verejnosti dostal v 60. rokoch vďaka účinkovaniu v seriáli The Aquanauts a objavil sa i v muzikálovej komédii Girls! Girls! Girls! po boku Elvisa Presleyho. Počas svojej kariéry účinkoval v takmer 100 televíznych filmoch a seriáloch, vrátane Gunsmoke, Mission: Impossible, Bewitched a Police Story. Naposledy sa objavil v sitcome spoločnosti NBC My Name is Earl.