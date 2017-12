Simona Krainová ako Bond girl

20. nov 2006 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 20. novembra (SITA) - Svetoznáma česká modelka Simona Krainová sa predstavuje na stránkach nového kalendára Agent 2007 ako Bond girl. Namiesto Seana Conneryho v dokonalom obleku so zbraňou alebo Martini v ruke sa z profesionálnych snímok pozerá atraktívna blondínka. Vtipné, zábavné a sexy fotografie nafotili Dylan Don Dirka a Oliver Bröner v lete v Turecku. Stylingu sa ujal tím vizážistov na čele so Zdeňkom Fenclom. Spolupráca s kvalitným "bondovským" tímom znamenala pre Krainovú kúsok splneného sna. "Misia splnená a za to všetkým zo srdca ďakujem," uviedla spokojná Krainová. Kalendár predstaví verejnosti a zároveň slávnostne pokrstí 1. decembra v pražskom Joe Café na Václavskom námestí.