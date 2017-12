Valéra Novarinu predstavia v Štúdiu 12 a v Astorke

20. nov 2006 o 14:40 SITA

BRATISLAVA 20. novembra (SITA) - Významný francúzsky dramatik, režisér a výtvarník Valére Novarina navštívi pri príležitosti prvého slovenského vydania svojich hier Bratislavu. Stretnutie s dramatikom sa uskutoční 27. a 28. novembra a predstaví tohto výnimočného tvorcu v scénickom čítaní, diskusii, prekladateľskej dielni, kabarete a divadelnom predstavení. V Štúdiu 12 v pondelok 27. novembra o 19:00 návštevníkom predstavia autorove texty v svojráznej interpretácii slovenských hercov Mariána Geišberga a Ingrid Hrubaničovej a v réžii Ľubomíra Vajdičku a Jána Luterána. Agentúru SITA o podujatí informovala Romana Maliti z Divadelného ústavu Bratislava.

Utorok je od 19:00 venovaný Večeru s Valérom Novarinom. Návštevníkom Divadla Astorka Korzo´90 predstavia ukážky z dramatických textov súčasného francúzskeho autora, režiséra a výtvarníka Valéra Novarinu v sugestívnej interpretácii jeho dvornej herečky Laurence Mayorovej. Časti z hudobnej hry Imaginárna opereta prednesie slávny francúzsky akordeonista Christian Paccoud. Zároveň sa uskutoční aj krst knihy francúzskeho dramatika s názvom Hry.

Sprievodným podujatím bude prekladateľská dielňa s Valérom Novarinom a lektorkou, prekladateľkou Elenou Flaškovou a študentmi, a to v utorok 28. novembra od 10:00 do 14:00. Moderovaná diskusia s autorom a slovenskými prekladateľmi a romanistami o jeho diele, o súčasnej francúzskej literatúre, divadle a umení sa uskutoční v utorok od 16:00 do 18:00 v divadelnom klube Trezor – Divadlo Astorka Korzo´90.