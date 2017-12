Niekedy je v kine lepšie neriskovať

Niekedy vás zastihne nepríjemná situácia. Všetky filmy, čo ste mali naplánované, ste už videli. Napriek tomu dnes večer máte zasa chuť na kino. Zostali už len tri filmy, čo by prichádzali do úvahy, ale ich názvy nič špeciálne nehovoria.

21. nov 2006 o 10:30 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

Po ruke nie je priateľ, aby vám ich priblížil, a vlastné úvahy a fantázia vás môžu zbytočne zmiasť.

Povedzme si príklad - Potomkovia ľudí. To by mohla byť psychologická dráma z krajiny, kde sa práve skončila vojna. Mohla by to však byť aj akčná sci-fi vízia na spôsob Godzilla. Meno režiséra nemusí záhadu okamžite vyriešiť. Niekto má Alfonsa Cuaróna zafixovaného ako autora Harryho Pottera, vám sa zasa spája s výbornou Mexickou jazdou. Čo teda čakať?

Takých prípadov je. Keby sa teda pri názve filmu uvádzala aspoň jedna vetička! Ani to však nie je istota. Poznáte to. Vyjdete z kina, vonku ešte čakáte na kamaráta a medzitým si na letáčiku prečítate, čo sa vlastne o tom filme, ktorý ste práve videli, píše. Hm, ľahká komédia. Prečo ste teda taký emocionálne vyčerpaný? Nepomýlili sa, nebola to skôr tragikomédia?

Ak ide o nejasné informácie, momentálne je šampiónom film Stormbreaker. Do kín išiel spolu s Jamesom Bondom - distribútori by naňho asi zbytočne upozorňovali, aj tak by zostal v tieni. Zdôrazňuje sa len, že je nakrútený podľa románu Anthonyho Horowitza, ale ktovie, či je to dobre, alebo zle. (Ani reklama na ryžu, čo sa nelepí, ešte nedokazuje, že dobrá ryža sa nelepí.)

Určite by pomohlo, keby sa v novi­nách o filme Stormbreaker písalo viac. Lenže sú prípady, keď sa novinám nechce zbytočne plytvať priestorom, a toto je jeden z nich. Tu je tá jedna veta z distribučnej popisky: „Stormbreaker je rafinovaná počítačová hra, ktorá prevrátila hore nohami život jedného obyčajného chlapca.“

Neverte jej. Verte však, že nič viac v kine neuvidíte. Lákadlom majú byť zrejme herci Ewan McGregor a Mickey Rourke, ibaže na plátne dostanú dokopy minútu. Je to mimoriadne nevydarený až smiešny film. Nepíšeme o ňom, len pripomíname, že nie vždy treba riskovať.

Bola by tu jedna obyčajná, ale dobrá rada. Vyhľadajte si filmy z Projektu 100 - trvá ešte do polovice decembra. Alebo si počkajte na Medzinárodný filmový festival Bratislava (začne sa na budúci piatok). Asi na ňom natrafíte na veľa filmov, o ktorých ste ešte nepočuli, ale výrazne pomýliť by ste sa nemali.