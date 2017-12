David Koller presúva koncertné turné na jar

BRATISLAVA 21. novembra (SITA) – Spevák David Koller presúva dátum konania koncertného turné k novému sólovému albumu Nic není nastálo. Šnúra, pôvodne naplánovaná na február, by sa pritom mala odohrať ...

21. nov 2006 o 8:29 SITA

BRATISLAVA 21. novembra (SITA) – Spevák David Koller presúva dátum konania koncertného turné k novému sólovému albumu Nic není nastálo. Šnúra, pôvodne naplánovaná na február, by sa pritom mala odohrať na jar, buď v marci alebo v apríli. Zatiaľ pritom ešte nie je jasné, či bude môcť spolu so sprievodnou skupinou, ktorá hrá v zložení basgitarista Marek Minárik, gitarista Michal Pelant, klávesista Michal Nejtek a perkusionista a Kollerov syn Adam vystúpiť aj slovenský bubeník Martin Valihora. „Neviem, či bude môcť hrať všetky koncerty. Už teraz sa to však všetko dohaduje tak, aby to dopadlo, čo najlepšie,“ uviedol pre agentúru SITA Koller.