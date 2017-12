Scarlett Johansson je vášnivá čitateľka

21. nov 2006

BRATISLAVA 21. novembra (SITA) - Americká herečka Scarlett Johansson má novú záľubu, ktorou je čítanie. Herečka sa nechala počuť, že rada číta beletriu a obáva sa, že sa jej ľudia budú strániť, pretože je príliš veľká intelektuálka. "Bude to znieť intelektuálne rozčuľujúco, ale práve som dočítala Zločin a trest. Je to veľmi, veľmi dlhé. Za posledný čas som toho prečítala veľa. Raňajky u Tiffanyho od Trumana Capoteho. Páčilo sa mi to," tvrdí 21-ročná herečka. Okrem takýchto kníh má rada aj romány pre deti, ako napríklad Charlie a továreň na čokoládu. Informácie zverejnil portál lse.co.uk.