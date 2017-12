Britské produkcie dominovali na udeľovaní Medzinárodných (televíznych) cien Emmy

New York 21. novembra (TASR) - Produkcie britských televíznych spoločností boli najúspešnejšie pri 34. slávnostnom udeľovaní Medzinárodných (televíznych) ...

21. nov 2006 o 10:45 TASR

New York 21. novembra (TASR) - Produkcie britských televíznych spoločností boli najúspešnejšie pri 34. slávnostnom udeľovaní Medzinárodných (televíznych) cien Emmy, ktorých dejiskom bol v noci nadnes Hotel Hilton v New Yorku.

Cenu v kategórii najlepší dramatický seriál získal britský Life on Mars. Aj ocenenie pre najlepší komediálny program poputuje na Britské ostrovy vďaka programu Little Britain.

Cenu za najlepší mužský herecký výkon získal britský veterán Ray Winstone za postavu súkromného detektíva v dráme spoločnosti britskej Granada TV s názvom Vincent.

Ocenenie za najlepší ženský herecký výkon udelili porotcovia z 35 krajín planéty Maryam Hassouniovej za stvárnenie teroristky Laily v holandskom televíznom filme Offers.

Francúzska snímka Nuit Noire, October 17, 1961, ktorý získal Medzinárodnú cenu Emmy pre najlepší televízny film/seriál, popisuje udalosti zo spomínanej noci, keď polícia zadržala viac ako 11.000 pokojne demonštrujúcich Alžírčanov.

Britský seriál Sugar Rush o lesbicky orientovanej školáčke získal prestížne ocenenie v kategórii najlepší program pre deti a mládež.

Ocenenie pre najlepší dokument udelili snímke Hiroshima o prvom použití atómovej bomby v auguste 1945, ktorá vznikla v koprodukcii BBC, prvého francúzskeho televízneho programu TF1, druhého programu nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF a Discovery Channel v spolupráci s japonskými a kanadskými tvorcami.

Príbeh svetoznámeho dirigenta a pianistu Daniela Barenboima a ním založeného telesa West-Eastern Divan Orchestra, ktorého členmi sú mladí umelci z Izraela, ale aj Egypta, Jordánska, palestínskych území a Sýrie, spracovali do filmovej podoby tvorcovia snímky Knowledge Is the Beginning ocenenej Medzinárodnou cenou Emmy pre najlepší umelecký program.

Ďalší britský program Ramsay's Kitchen Nightmares o gastronómii získal prestížne ocenenie v konkurencii nominovaných programov kategórie najlepšia reality šou.

Za svoju rozsiahlu úspešnú spoluprácu s televíznymi spoločnosťami si renomovaný filmový režisér Steven Spielberg prevzal v New Yorku osobitnú cenu Founderďs Award. Známy filmár začínal svojho času kariéru nakrúcaním epizód pre seriály ako napríklad Night Gallery alebo Columbo. Známe sú však aj jeho neskoršie televízne projekty, napríklad Pohotovosť, animovaný seriál Animaniacs, či hrané seriály Bratstvo neohrozených a Unesení, na ktorých sa spolupodieľal producentsky.

Ronald S. Lauder, zakladateľ a predseda správnej rady spoločnosti Central European Media Enterprises (CME), získal ďalšiu osobitnú cenu Akadémie televíznych umení Directorate Award za podporu rozvoja nezávislých televíznych spoločnosti v šiestich krajinách strednej a východnej Európy. Členom skupiny CME je okrem iných spoločností napríklad v Rumunsku, Slovinsku alebo na Ukrajine aj slovenská televízia Markíza, či česká TV Nova.

Galavečer moderoval komik Graham Norton, ktorý na scéne privítal medzi osobnosťami, udeľujúcimi ocenenia, okrem iných i herečku Susan Sarandonovú a televíznu reportérku Christine Amanpourovú.