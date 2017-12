Hudobník s dušou mustanga - Bryan Adams

BRATISLAVA 21. novembra (SITA) - Spevák, gitarista a textár Bryan Adams sa narodil 5. novembra 1959 v Kingstone v kanadskej provincii Ontário. Vďaka povolaniu svojich rodičov, ktorí pracovali v diplomatických ...

BRATISLAVA 21. novembra (SITA) - Spevák, gitarista a textár Bryan Adams sa narodil 5. novembra 1959 v Kingstone v kanadskej provincii Ontário. Vďaka povolaniu svojich rodičov, ktorí pracovali v diplomatických službách, precestoval Európu a Blízky Východ. Rodina cestovala až do roku 1973, kedy sa nanovo usídlila v Kanade. Adams odštartoval svoju hudobnú kariéru veľmi skoro, už vo veku 15 rokov, teda v čase, kedy ho vyhodili zo školy.

Adamsova sólová kariéra začala vydaním albumu s názvom Bryan Adams vo februári 1980. Už roky predtým však nahrával demo nahrávky a pracoval ako štúdiový hudobník. Skutočne známym sa stal až po roku 1980, kedy vzniklo medzi ním a bubeníkom Jimom Vallancom hudobné partnerstvo. Prvý Adamsov album nevyšiel v USA, aj keď skladba Hiding from Love vyšla ako singel a ocitla sa na 43 mieste tanečnej hitparády. Adams preto vytvoril vlastnú skupinu, s ktorou sa vydal na turné po rodnej Kanade. Celé štyri mesiace koncertoval v hudobných kluboch a na akademickej pôde. Peniaze, ktoré zarobil, použil na vydanie druhého albumu You Want It, You Got It, ktorý nahral za dva týždne na jar roku 1981. Pôvodný názov albumu bol Bryan Adams Hasn't Heard Of You Either ale vydavateľstvo ho zamietlo, lebo ho považovalo za príliš veľkú provokáciu. Tento album však na rozdiel od jeho prvotiny vyšiel aj v USA. V Amerike koncertoval ďalších šesť mesiacov.

Adamsov tretí album Cuts Like a Knife vyšiel v januári 1983. Jeho predajnosť stúpla vďaka hitu Straight from the Heart. Bol to práve tento album, ktorý otvoril Adamsovi cestu k hviezdnej kariére. Úspech albumu potvrdili aj davy fanúšikov na Adamsovom turné po Kanade a USA. Odtiaľ sa hudobník vydal na cestu po Európe a do Japonska.

Na štvrtý album nenechal svojich fanúšikov dlho čakať. Reckless totiž vyšiel v deň jeho 25 narodenín, 5. novembra 1984. Jeho neskoršiu predajnosť predznamenal úspech piesne Run to You. V najlepšej dvadsiatke amerických a kanadských hitparád bodovali aj hity Somebody, Heaven, Summer of '69, One Night Love Affair a duet s Tinou Turner It's Only Love. Z albumu sa len v USA predalo päť miliónov kusov, v ostatnom svete asi tri milióny. Adamsa si všimli kritici a čoskoro tak jeho meno figurovalo na zozname nominovaných na cenu Grammy. Bryanovo svetové koncertné turné World Wide in '85 začalo v decembri 1984 a skončilo v novembri 1985. V tom istom roku vystúpil aj ako jedna z hlavných hviezd Live Aid Boba Geldofa vo Filadelfii.

Adams si ani po tomto turné nevydýchol a neodložil gitaru. Ďalší album Into the Fire mu vyšiel už v marci 1987. Repertoár svojich hitov vtedy obohatil skladbami Hearts on Fire a Victim of Love. Album sa dostal do prvej americkej päťky. Koncertná šnúra, na ktorej prezentoval svoj album, trvala takmer celý ďalší rok.

V roku 1988 zazneli v rádiách skladby z jeho prvého koncertného albumu Live! Live! Live!. Na rozdiel od predošlých rokov, po vydaní tohto albumu nenasledovalo veľké svetové turné. Miesto toho odišiel do Anglicka, kde v spolupráci so spisovateľom a producentom Robertom Johnom "Muttom" Langeom začal pripravovať ďalší album. Waking Up the Neighbours vyšiel v septembri 1991 a Adams sa opakovane dostal do čela rebríčkov. Z albumu vzišli dva veľké hity - Can't Stop This Thing We Started a (Everything I Do) I Do It for You, ale aj ďalšie ako There Will Never Be Another Tonight, Do I Have to Say the Words? a Thought I'd Died and Gone to Heaven. Z albumu sa predali štyri milióny kusov v USA a šesť miliónov nosičov vo svete. Bryan Adams potvrdil svoju pozíciu aj týmto, v poradí siedmym albumom. Okrem toho bol znova nominovaný na Grammy a po prvý raz mal na dosah aj Oscara.

Ani po tomto úspechu sa nezastavil a začal pracovať na ďalšom štúdiovom albume. Medzičasom ale vyšla v roku 1993 jeho prvá výberovka So Far So Good. Okrem toho bodoval aj skladbou do filmu Traja mušketieri (1993) All for Love, ktorá vznikla v spolupráci s Rodom Stewartom a Stingom. V januári 1994 vycestoval na turné na Ďaleký východ.

Začiatkom roku 1996 predstavil album 18 'Til I Die. Skladba z neho Have You Ever Really Loved a Woman? sa stala ústrednou piesňou filmu Don Juan DeMarco z roku 1995 s Johnnym Deppom a Marlonom Brandom. Stal sa z nej hit číslo jeden a Adams získal ďalšiu nomináciu na Grammy a druhú nomináciu na Oscara v kategórii Najlepšia pieseň k filmu. Fanúšikom sa za priazeň odvďačil 18-mesačným turné. Album charakterizujú hity ako Lets Make A Night To Remember či The Only Thing That Looks Good On Me Is You.

Koncom roku 1997 vyšiel jeho ďalší album MTV Unplugged, ktorý vznikol v spolupráci s hudobnou stanicou MTV. Ani nie o rok neskôr, v októbri 1998, už znel jeho hlas z albumu On a Day Like Today. V novembri 1999 zaujal v Európe a Kanade kompiláciou hitov The Best of Me, v USA však vydavateľstvo A&M/Interscope odmietlo album vydať.

Na hudobnú scénu sa po štvorročnej odmlke Adams vrátil na jar 2002. S Hansom Zimmerom vytvoril skladbu pre animovaný film o divokom žrebcovi Spirit: Stallion of the Cimarron (2002). Dvojicu ocenila aj kritika, za čo získali nomináciu na Zlatý glóbus. V septembri 2004 sa do predaja v Kanade a Európe dostal album Room Service. V USA si ho mohli Adamsovi fanúšikovia kúpiť až v januári 2005.

Štvrťstoročie na hudobnej scéne oslávil Adams vydaním kolekcie dvoch CD pod názvom Anthology. Ide zatiaľ o najväčšiu retrospektívu jeho kariéry.

Adams je držiteľom Kanadského rádu a Rádu Britskej Kolumbie a to nielen za jeho úspechy v oblasti populárnej hudby ale aj filantropickú činnosť. V súčasnosti žije vo Veľkej Británii a je fanúšikom futbalového klubu FC Chelsea. Vie sa o ňom, že je vegán. V minulosti sa stretával s dánskou herečkou a modelkou Cecilie Thomsen.

Na Slovensku ho fanúšikovia uvidia 22. novembra v košickej Steel Arene.

