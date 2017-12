V Bratislave sa začínajú Dni iberoamerického filmu

21. nov 2006 o 10:47 TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) - V našich končinách menej známu kinematografiu krajín Strednej a Južnej Ameriky ako aj Španielska a Portugalska predstaví prehliadka Dni iberoamerického filmu. Od stredy do nedele premietnu v bratislavskom kine Tatra dvanásť hraných filmov nakrútených v deväťdesiatych rokoch a prvej dekáde nového milénia.

Prehliadku otvorí kubánsko-španielska koprodukčná snímka Bailando Cha-Cha-Cha. Príbeh matky s tromi deťmi, ktorá sa po Batistovom prevrate v roku 1952 snaží udržať rodinu pohromade aj napriek vábivému vplyvu hudobných rytmov, rozdielnych smerovaní životných ciest a túžob nakrútil režisér Manuel Herrera.

V programe minifestivalu prevládajú filmy zaoberajúce sa historickými témami. Do revolučnej Bogoty v apríli 1948 zavedie divákov kolumbijsko-kubánsko-španielsky film Spoveď Laure, na koniec 19. storočia v Chile je situovaný dej filmu Podzemie a revolučnú Bolíviu z roku 1989 približuje snímka Caracazo.

Priaznivci filmu však v ponuke nájdu aj žánrové filmy zo súčasnosti. Bolívijská dráma Sexuálna závislosť zobrazuje adolescentov, ktorí sú konfrontovaní so svetom dospelosti - s útokmi reklamy na dokonalosť tela, prítomnosťou prostitúcie, homosexuality a pretvárky, mexická romantická komédia Žiť zabíja zasa rozpráva o tom, že lož je najkratšou cestou do srdca ženy a v španielskom filme Boľševická slabosť sa hlavný hrdina po búračke v rannej zápche rozhodne sledovať ženu zainteresovanú do incidentu, aby mu to zmenilo život.

V pracovné dni začínajú predstavenia o 18.30 a 20.30 h, cez víkend o 16.00, 18.00 a 20.30 h. Podrobný program nájdu záujemcovia na www.kinotatra.sk.