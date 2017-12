Dnes sa budú udeľovať American Music Awards

21. nov 2006 o 13:03 SITA

BRATISLAVA 21. novembra (SITA) - Dnes sa v Shrine Auditorium v kalifornskom Los Angeles uskutoční udeľovanie cien American Music Awards. Nominovaných v ôsmich hlavných kategóriách 19. septembra ohlásila herečka Carmen Electra a spevák a herec Tyrese na tlačovej konferencii v Beverly Hills. Dvadsať cien si dnes rozdelia umelci v kategóriách ako Pop/Rock, Country, Soul/Rhythm & Blues, Rap/Hip Hop, Latin, Alternative, Adult Contemporary a Contemporary Inspirational. Mariah Carey, Red Hot Chili Peppers, The Black Eyed Peas a Nickelback majú najviac, teda po tri nominácie. Carey, deväťnásobná držiteľka ceny American Music Award, získala nomináciu v kategóriách Pop/Rock a Soul/Rhythm & Blues pre najpopulárnejšiu speváčku, rovnako nominovaný je aj jej album The Emancipation of Mimi. Red Hot Chili Peppers sú nominovaní v kategórii Pop/Rock pre najlepšiu skupinu, za album Stadium Arcadium, ako aj v kategórii Alternative Music. Umelci Mary J. Blige, Kelly Clarkson, Eminem, Jamie Foxx, Pussycat Dolls, Rascal Flatts, T.I., Carrie Underwood a Kanye West majú po dve nominácie. Ceny prídu odovzdávať hviezdy ako Nicole Richie, Tori Spelling, Ashlee Simpson, Paris Hilton, Gavin Rossdale, Nickelback, Katharine McPhee, Tommy Lee, Mario Lopez, Vanessa Williams, Kenny "Babyface" Edmonds, William Shatner, Carmen Electra, Dave Grohl zo skupiny Foo Fighters, Taylor Hicks, Clay Aiken, Isaiah Washington a Justin Chambers zo seriálu Klinika Grace, Taye Diggs, Ryan Seacrest, Tony Hawk, Linkin Park, Chris Brown, Ice Cube, Chingy, Sean Paul, Tyrese, Frankie J, Brian McKnight, Billy Ray Cyrus a Miley Cyrus, Chamillionaire, JC Chasez, JoJo, Sarah Silverman, Weird Al Yankovic, Jesse McCartney, Cheetah Girls, Wendie Malick a Kirk Franklin. Podujatie bude moderovať Jimmy Kimmel. Medzi hviezdami, ktoré vystúpia na pódiu v rámci programu, nebudú chýbať ani Beyoncé, Carrie Underwood, Dixie Chicks, Gwen Stefani, Josh Groban, Mary J. Blige, Nelly Furtado, Pussycat Dolls, Rascal Flatts, Snow Patrol a Tenacious D.