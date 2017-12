Skupina Margot a Donna Renee pripravujú Ebony & Ivories

BRATISLAVA 21. novembra (SITA) - Skupina Margot pracuje na výnimočnom vianočnom hudobnom projekte Ebony & Ivories. Podľa speváčky Andrey Zimányiovej vznikol nápad s príchodom americkej speváčky Donny Renee. "Koncom júna, práve v čase prípravy krstu nášho debutového CD, sa v Bratislave znovu objavila vynikajúca speváčka z USA Donna Renee a my sme hneď rozmýšľali, ako obnoviť našu spoluprácu," prezrádza Andrea. Donna bola pred piatimi rokmi hosťujúcou učiteľkou spevu v hudobnej škole Andante. V čase, keď škola zaznamenávala svoj najväčší rozmach, si ju k spolupráci prizval zakladateľ a riaditeľ hudobnej školy Andante Jaroslav Žigo.

Keďže sa blížia Vianoce, Donna je dcérou pastora a doma na Floride viedla kostolný zbor, a navyše gospel študovala aj na univerzite, celkom prirodzene sú prvým programom tohto zoskupenia Americké gospelové Vianoce. Projekt Ebony & Ivories je nazvaný podľa piesne Paula McCartneyho a Stevieho Wondera Ebony & Ivory, ktorej text hovorí o ebenových a slonovinových klávesoch klavíra, ale zaoberá sa aj integráciou a harmonickými vzťahmi medzi ľudskými rasami. Malú úpravu názvu vysvetľujú "margotky" skutočnosťou, že "slonovina" je vďaka skupine Margot v projekte zastúpená štyrmi členmi, zatiaľ čo "ebenová" Donna je sama.

Donna Renee študovala gospelovú hudbu a spev na Palm Beach Atlantic University vo West Palm Beach na Floride. Do Európy sa presťahovala, keď dostala pozvanie a kontrakt na účinkovanie v berlínskom hudobnom divadle. Onedlho podpísala zmluvu s hudobnými vydavateľstvami Amber records a Warner Music Deutschland a v roku 2001 jej vyšiel album. Po absolvovaní promo turné dostala prvé pozvanie na Slovensko. Teraz sa vrátila ako učiteľka na Forel International School v Devíne. Prednostne sa venuje výučbe gospelu a s potešením obnovila aj spoluprácu s Umeleckou agentúrou Andante a v rámci nej so skupinou Margot. Teraz už ale nie vo vzťahu "učiteľ -žiak", i keď dievčatá zo skupiny Margot si spoluprácu so speváčkou mimoriadne pochvaľujú aj po profesionálnej stránke. "Aj keď naša skupina bola už dávno známa vyspelými vokálmi, teraz sme sa ešte zreteľnejšie posunuli vpred," dodáva Andrea.