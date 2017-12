Peter Jackson nebude režírovať Hobita

21. nov 2006 o 16:35 SITA

BRATISLAVA 21. novembra (SITA/AP) - Novozélandský režisér Peter Jackson, ktorý stál za úspechom trilógie Pán prsteňov, uviedol, že sa nebude podieľať na filmovom spracovaní románu J. R. R. Tolkiena Hobit ani plánovanom prequeli (časti tematicky zasadenej pred samotný príbeh Pána prsteňov). V liste adresovanom svojim fanúšikom Jackson spolu s partnerkou a manželkou Fran Walsh uviedol, že losangeleská spoločnosť New Line Cinema jeho manažérovi Kenovi Kaminsovi oznámila, že už s Jacksonom nepočíta. "Minulý týždeň Mark Ordesky zavolal Kenovi a povedal mu, že New Line Cinema už s nami pri výrobe Hobita a spomínaného prequelu nepočíta. Bol to vyslovene zdvorilostný telefonát, oznamujúci, že štúdio už aktívne zháňa človeka, ktorý by obidva projekty zrežíroval," napísal Jackson. Spoločnosť New Line Cinema vlastní práva na sfilmovanie Hobita, kým spoločnosť Metro-Goldwyn-Meyer má práva na jeho distribúciu. Hovorca Jacksonovej produkčnej firmy Wingnut Films pre miestne médiá potvrdil, že Jacksonov list je autentický. Toto oznámenie prišlo počas pokračujúceho sporu medzi Wingnut Films a New Line Cinema ohľadne honorárov pre Jacksona za Spoločenstvo prsteňa, vrátane ziskov z predaja DVD. Kým Jackson ani raz neuviedol, koľko mu podľa jeho názoru New Line Cinema dlhuje, denník The New York Times minulý rok citoval jeho právnika, ktorý túto sumu odhadol až na 100 miliónov dolárov. Jackson preto spoločnosť New Line Cinema zažaloval za nevyplatenie celkového honoráru.

Podľa novozélandského denníka The Dominion Post sa známy režisér rozhodol nezačať na Hobitovi skôr, než sa nevyrieši jeho spor s New Line Cinema. "Je nám veľmi ľúto, milí fanúšikovia, že to muselo skončiť práve takto," dodal Jackson.