Horor Saw 3 zakázali pre deti a mládež

21. nov 2006 o 17:50 SITA

BRATISLAVA 21. novembra (SITA/AP) - Francúzsky minister kultúry Renaud Donnedieu de Vabres si na vlastné oči pozrel americký horor Saw 3 a rozhodol, že nie je vhodný pre deti a mládež. Minister preto dnes oznámil, že film, ktorý vo Francúzsku uvedú do kín na budúci týždeň, bude zakázaný pre všetkých do 18 rokov. Podľa jeho slov sa vo filme prezentuje násilie a netolerovateľný, nepretržitý sadizmus. "Scény, v ktorých sa otvorene ukazuje fyzické a morálne týranie, ma uistili o mojom rozhodnutí," povedal. Francúzska komisia posudzujúca vhodnosť filmov pre jednotlivé vekové skupiny prišla ešte pred Donnedieu de Vabresom s názorom o jeho neprístupnosti pre deti a mládež. Zákaz tiež znamená, že ak sa film neskôr dostane do televízneho vysielania, bude musieť byť zašifrovaný a pred jeho uvedením bude musieť stanica varovať rodičov o nevhodnosti filmu pre deti. Podobné rozhodnutia sú vo Francúzsku nezvyčajné. Podobný zákaz naposledy platil pre film Baise-moi (2000) režisérky Virginie Despentes.