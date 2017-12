Každý hit U2 má za sebou zaujímavý príbeh

Piesne o láske, hľadaní Boha, vyrovnávaní sa s odchodom blízkych, fascinácii Amerikou či politické manifesty. To všetko nájdete na novej kompilácii U2. Za mnohými ich hitmi sa skrýva zaujímavý príbeh.

22. nov 2006 o 11:00 PETER BÁLIK

Piesne o láske, hľadaní Boha, vyrovnávaní sa s odchodom blízkych, fascinácii Amerikou či politické manifesty. To všetko nájdete na novej kompilácii U2. Za mnohými ich hitmi sa skrýva zaujímavý príbeh.

Beautiful Day

Jeden z najväčších hitov posunul U2 do nového tisícročia. Gitarový motív presvedčil fanúšikov, že po experimentoch s tanečnou hudbou je starý dobrý zvuk späť. Zaujímavosťou je, že na 18 Singles nie je ani jedna z piesní z albumu Pop (1997), ktorý aj členovia kapely hodnotia ako omyl.

I Still Haven't Found What I'm Looking For

Hymna z albumu Joshua Tree vznikla, keď producent Daniel Lanois vsugeroval Bonovi a spol., aby napísali gospel. Kapela sa nikdy netajila vierou v Boha, ale táto pieseň popudila kresťanské krídlo fanúšikov, ktorí videli v refréne „Stále som nenašiel to, čo hľadám“ odklon U2 od viery.

Pride (In The Name Of Love)

Od vzniku kapely v roku 1976 jej prvý hit, za ktorým sa skrýva pocta zavraždenému černošskému aktivistovi Martinovi Lutherovi Kingovi. Zároveň neoficiálna írska hymna. Je z albumu The Unforgettable Fire (1984).

With Or Without You

Ďalší superhit z Joshua Tree vznikol tak, ako väčšina výbor­ných skladieb tejto štvorice – počas náhodného džemovania v štúdiu.

Vertigo

Vertigo je názov klubu v Mníchove, ktorý kapela navštívila počas svojho turné. Jej úvod Bono odpočítava v španielčine, ale v zvláštnom poradí – jeden, dva, tri, štrnásť! Superhit z How To Dismantle An Atomic Bomb (2004).

New Year’s Day

Skladba z albumu War (1983) je dodnes jedným z najväčších koncertných ťahákov kapely. Bono sa nechal pri písaní slov inšpirovať vznikom poľského hnutia Solidarita. Keď U2 hrali v Poľsku, fanúšikovia počas piesne rozvinuli obrovskú poľskú zástavu.

Mysterious Ways

Druhý singel z albumu Achtung Baby (1991) je ich najmenej typickou skladbou. Vždy bude spojený s brušnou tanečnicou, ktorá s U2 vystupovala večer čo večer počas ZOO TV Tour.

Stuck In A Moment You Can't Get Out Of

Baladická pieseň je jedným z vrcholov comebackového albumu All You Can’t Leave Behind (2000). Tentoraz sa Bono vyrovnáva so smrťou blízkeho priateľa Michaela Hutchenca z INXS, ktorý spáchal samovraždu.

Where The Streets Have No Name

Jedna z prvých piesní, v ktorej Bono spracoval svoj zážitok z cesty do Afriky. Mestom, kde ulice nemajú svoje mená, je etiópska Addis Abeba, ale môže ísť aj o New York. Afrika je odvtedy veľkou témou jeho života.

Sweetest Thing

Pôvodne vyšla ako B-strana singla v čase The Joshua Tree. Skladba mala hitový potenciál, ale kapela ju nestihla dokončiť. Podarilo sa jej to až začiatkom nového tisícročia. Hovorí sa, že ide o Bonove ospravedlnenie manželke, počas turné zabudol na jej narodeniny.

Sunday Bloody Sunday

Jedna z prvých klasických skladieb pochádza z albumu War (1983). Téma bojovej skladby je dostatočne známa – vychádza z dvoch krvavých nedieľ v írskej histórii z rokov 1920 a 1972.

One

Možno jedna z najlepších piesní v dejinách popmusic. Základ vznikol počas náročného nahrávania albumu Achtung Baby (1991) v Berlíne. Obľúbené číslo na svadobných obradoch má jeden háčik – môže byť pokojne aj o rozchode.

Desire

Ak hľadáte korene rokenrolu v hudbe U2, Desire zo soundtracku Rattle and Hum (1988) je toho najlepším dôkazom. Základný riff je odvodený z Not Fade Away rokenrolového pioniera Buddyho Hollyho. Desire je spolu s Angel of Harlem, ktorá sa na výberovku nedostala, dôkazom fascinácie kapely americkou hudbou.

Walk On

Pieseň napísaná a venovaná barmskej aktivistke Aung San Suu Kyi, z albumu All You Can’t Leave Behind (2000). Nový význam dostala po 11. septembri, keď U2 koncertovali po amerických mestách.

Elevation

Posledná zo štyroch piesní z albumu All You Can't Leave Behind. Charakterom by sa skôr hodila na predchádzajúci Pop.

Sometimes You Can't Make it On Your Own

Baladická pieseň z najnovšieho albumu je poctou Bona svojmu otcovi, s ktorým mal veľmi komplikovaný vzťah. Bono ju spieval aj na jeho pohrebe v roku 2001.

The Saints Are Coming

Prvá z dvoch nových piesní, ktoré U2 nahrali s Rickom Rubinom, avizovaným producentom ďalšieho albumu. Plný zvuk svedčí o tom, že ju hrajú dve kapely dohromady – U2 a Green Day. Svižná pieseň je od polozabudnutej punkovej partie The Skids a peniaze zo singla idú na podporu nadácie Music Rising. Tú založil The Edge na podporu obetiam hurikánu Katrina v New Orleans. The Saints sú zároveň New Or­leans Saints – mužstvo amerického futbalu v meste.

Window In The Skies

Najnovšia pieseň U2. Má netradičné tempo a beatlesácky sound. Asi aj preto, že bola nahratá v legendárnych štúdiách Abbey Road. Môže nám napovedať, ako bude skupina znieť v budúcnosti. Bono ju zložil počas hodín klavíra, ktoré dostal od učiteľa jeho detí.