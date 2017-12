Kevin Spacey sa vracia na Broadway

BRATISLAVA 22. novembra (SITA/AP) - Kevin Spacey a Eugene O'Neill budú opäť spolu. Spacey, ktorý účinkoval v niekoľkých O'Neillových hrách na Broadwayi, sa na budúci rok na jar vráti do srdca New Yorku, ...

22. nov 2006 o 14:05 SITA

BRATISLAVA 22. novembra (SITA/AP) - Kevin Spacey a Eugene O'Neill budú opäť spolu. Spacey, ktorý účinkoval v niekoľkých O'Neillových hrách na Broadwayi, sa na budúci rok na jar vráti do srdca New Yorku, aby si zahral v opätovne uvedenom predstavení A Moon for the Misbegotten. Limitovaný počet predstavení uvedie divadlo Brooks Atkinson od 9. apríla. Predstavenie sa vráti do New Yorku potom, čo zaznamenalo obrovský úspech v londýnskom divadle Old Vic, kde Spacey pracuje ako umelecký režisér. Kým divadlo Old Vic neuviedlo túto hru, Spaceyho pôsobenie v Londýne pripomínalo umeleckú tragédiu, keďže kritici tvrdo napadli čokoľvek, čo divadlo uviedlo. Aj preto 23. decembra dočasne skočí svoju prevádzku. Štyridsaťsedemročný Spacey sa prvý raz predstavil v O'Neillovej hre Long Day's Journey into Night v roku 1986 pod vedením Jacka Lemmona. Naposledy si na Broadwayi zahral v roku 1999 v O'Neillovej hre The Iceman Cometh.