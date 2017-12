CD a DVD Pavol Hammel v Aréne predstaví históriu aj súčasnosť

BRATISLAVA 22. novembra (SITA) - Slovenský hudobník Pavol Hammel po viac ako desiatich rokoch od vydania koncertného albumu Unplugged pripravil ďalšiu koncertnú špecialitu. Vzniku CD a DVD Pavol Hammel ...

22. nov 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 22. novembra (SITA) - Slovenský hudobník Pavol Hammel po viac ako desiatich rokoch od vydania koncertného albumu Unplugged pripravil ďalšiu koncertnú špecialitu. Vzniku CD a DVD Pavol Hammel v Aréne predchádzal výnimočný dvojkoncert v bratislavskom divadle Aréna. Počas prvej časti koncertu, ktorú si budú môcť fanúšikovia vychutnať len na DVD, sa Hammel predstavil na open-air pódiu pred divadlom spolu s legendárnou skupinou Prúdy. Na jednom pódiu tak mohli diváci s Hammelom vidieť Mariána Vargu, Fedora Freša, Františka Grigláka, Petra Preložníka a Milana Ručeka. "Zahrali sme repertoár, ktorý nás preslávil od 60-tych rokov, až po dnešok," povedal Hammel v rozhovore pre agentúru SITA.

Druhá časť koncertu, ktorú nájdu poslucháči aj na CD, odznela v priestoroch divadla. Hammel ju pripravil v spolupráci s klaviristom a aranžérom Mikim Škutom. "Mali sme tam aj dychovú sekciu, zbory na čele s Robom Pappom a sláčikové trio G-Strings," predstavil v skratke špeciálnych hostí a dodal, že na koncerte si zahrali aj ďalšie slovenské muzikantské osobnosti, ako Marcel Buntaj, Martin Gašpar, Juraj Bartoš alebo Juraj Burian. Piesne podľa Hammela nevyberali na základe ich obľúbenosti alebo úspešnosti - "nemuseli tam byť tie najznámejšie veci", ale tak, aby sa najlepšie hodili ku koncertnému spracovaniu a umelcom, ktorí s ním spolupracovali. Okrem starších piesní, pridal aj dve novinky: Želania s textom Borisa Filana a Každá minca tri strany má, ku ktorej si Hammel po prvý raz napísal aj text, pričom chýbať nemohli ani dve dnes už zľudovené pesničky. "Cítil som, že ku mne patria aj piesne Pri poslednom litri vína a Učiteľka tanca, ale nezdalo sa mi vhodné hrať ich ani s jedným ani s druhým obsadením. Tak som zavolal kamarátov z Terchovej - a nie štyroch, ale celý autobus, takže ich prišlo 35 a oni so mnou potom zahrali a zaspievali tieto dve pesničky," prezradil, ako vyriešil dilemu so zaradením dvoch neoddeliteľných súčastí svojho repertoáru.

Ako bonus na DVD zaradili dokument Vlastnými slovami, ktorý v roku 1997 odvysielala Slovenská televízia. Pavol Hammel v ňom porozprával o celej svojej kariére a postupne od vzniku skupiny Prúdy, cez jej rozpad a ďalšie inšpiratívne stretnutia s inými muzikantmi, predstavil všetky svoje platne. Dvojdielny film dopĺňajú archívne zábery z koncertov a videoklipov. "Okrem umeleckých názorov sa tam vyjadrujem celkovo k životu - sú tam ukážky z filmov, relácií - ešte čiernobiele. Je to v skratke také resumé až do roku 1997, keď to bolo natočené," priblížil film Vlastnými slovami.

Do konca roka čakajú Hammela dve zaujímavé vystúpenia v Českej republike. Najprv sa spolu s Radimom Hladíkom predstaví v programe Českej televízie Stará pekárna a potom sa ako hosť predstaví na koncerte Petra Nagya v pražskej Lucerne.

SITA vydá k správe zvukovú správu.