Monsterovci s Editou Papeky vychádzajú na DVD nosiči

22. nov 2006 o 16:34 SITA

BRATISLAVA 22. novembra (SITA) - Najlepšie scény zo zábavnej relácie Slovenskej televízie S.O.S. vychádzajú na DVD nosiči. Dvojhodinový zostrih najúspešnejších scénok a skečov obsahuje kontroverzných Monsterovcov, mafiánsku dvojicu Farkašovcov či Pomáhajbovcov Karčiho a Lajčiho. Na The Best of S.O.S. nechýba ani neúnavná cvičiteľka objemných tiel Edita “Cica“ Papeky, ktorej asistujú usilovní cvičenci Meky a Feky.

Štvorica zabávačov Petra Polnišová, Daniel Dangl, Roman Pomajbo a Peter Sklár dva roky prezentujú vo svojej relácii slovenskú podobu absurdného humoru. Parodovali mnohé osobnosti slovenského šoubiznisu, medzi ktorými boli finalisti speváckej súťaže i reality šou. Vžili sa tak do roly Robota Cviklu, Brna Kiberneta a Haló Paberu. Stvárnili aj milionársky manželský pár Moru a Chruňa Monsterovcov, Vyhulených malých bobrov a mnohých ďalších.